Входные группы, лестницы и кнопки лифтов в нижегородских домах начали дезинфицировать из-за коронавируса

Домоуправляющие компании приступили к дезинфекции в подъездах многоквартирных домов Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Особое внимание уделяют входным группам, лестничным перилам и лифтовым кнопкам, которые обрабатывают с помощью антибактериальных средств. Профилактические работы ведутся во всех районах города.

Как пояснили в АО «ДК Канавинского района», даже если в доме отсутствуют лифты, коммунальщики дезинфицируют ручки дверей, домофоны, почтовые ящики и входные группы. В домах с лифтами, моются только лестничные поручни первого и второго этажей, но к обработке добавляются лифтовые кабины и кнопки вызова на всех уровнях. Если в доме имеется мусоропровод, то дезинфицируют и его, заверили в ДУКе.

На усиленный режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса перешла также домоуправляющая компания Ленинского района.

- На территории Ленинского района ежедневно работают пять мобильных бригад по три человека. При уборке подъездов МКД особое внимание уделяется дверным ручкам, лестничным перилам и поручням, вызывным пультам домофонов и пультам лифтов. Влажная очистка производится с использованием антисептических средств путем распыления, - рассказали в домоуправляющей компании.

Входные группы, лестницы и кнопки лифтов в нижегородских домах начали дезинфицировать из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

Еженедельная влажная уборка проводится также в домах Приокского и Нижегродского районов. Специалисты обрабатывают дезинфицирующим раствором поверхности перил, кнопок лифтов и домофонов, подоконников, почтовых ящиков и полов.

Усилить уборку также рекомендовали управляющим организациям Советского района города, где 822 дома находятся на балансе ДУКа, а 218 - в веденииТСЖ.

- Мы рекомендовали с 25 марта всем УК усилить уборку подъездов. Три раза в неделю специальным дезинфицирующим раствором обрабатывать перила, лифты и подоконники, мыть полы. Сейчас дезинфекция - основное оружие против коронавируса», - рассказали в администрации Советского района.

Перешли на усиленный режим работы и уборку с дезинфицирующими средствами также управляющие организации Сормовского и Автозаводского районов города.

Напомним, в Нижнем Новгороде проводится обработка транспорта, предприятий общепита и торговых центров. Как отметили в Роспотребнадзоре Нижегородской области, мероприятиям, предупреждающим распространение COVID-19, сейчас уделяется особое внимание.

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