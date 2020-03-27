Проблемой жителей аварийных домов на улице Менжинского занялось нижегородское правительство

Для домов на улице Менжинского в Нижнем Новгороде необходимо провести новую оценку. Такую рекомендацию дал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов представителям городской администрации в ходе совещания, где обсуждался вопрос.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на совместном совещании также присутствовали представители министерства строительства Нижегородской области.

Сергей Морозов сообщил, что в феврале жители двухэтажных домов, расположенных в Московском районе города, пришли к нему на личный прием. Речь идет о доме №6 на улице Менжинского, доме №4 на улице Евгения Никонова, а также домах №№14 и 16 на улице 50 лет Победы.

Люди рассказали, что обеспокоены слишком маленькой выкупной стоимостью, назначенной за жилье оценщиками. За эти деньги можно купить только жилье в худшем состоянии.

Несмотря на то, что дома включены в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы», их могут расселить раньше по договору о развитии застроенных территорий.

Сергей Морозов подчеркнул, что для жителей аварийных зданий возможны оба сценария.

- Чтобы права жителей не были ущемлены, рекомендуем администрации Нижнего Новгорода провести новую оценку. Она должна соответствовать изменениям, внесенным в Жилищный кодекс в декабре прошлого года, и отражать объективное состояние рынка жилья. Это даст возможность людям претендовать на более справедливую компенсацию и будет соответствовать идеологии национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на улучшение качества жизни людей, - отметил Сергей Морозов.

Представители администрации Нижнего Новгорода заверили, что намерены провести переговоры с застройщиком, с которым заключен договор о развитии застроенных территорий. В частности, планируется обсудить возможность приобретения квартир в строящемся доме для людей из аварийных домов, с учетом предусмотренной законом выкупной стоимости за их нынешнее жилье.

Напомним, в справедливости проведенной оценки ранее усомнился и ОНФ в Нижегородской области. Представители общественного движения заявили, что намерены организовать независимую экспертизу в другом регионе страны.

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