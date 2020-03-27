2020-03-27T17:18:25+03:00
Общество

Оператор котельной службы АПЗ пишет маслом удивительные картины

Елена Немкова увлеклась масляной живописью около 12 лет назад
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Оператор котельной службы АПЗ пишет маслом удивительные картиныОператор котельной службы АПЗ пишет маслом удивительные картиныФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Оператор котельной службы главного энергетика АПЗ Елена Немкова с детства была творческой личностью. Окончила художественную школу, в городском ателье делала своими руками цветы из ткани, одно время даже изготавливала шкатулки из бересты. А двенадцать лет назад увлеклась масляной живописью.

– Я только начинаю постигать азы живописи, – говорит Елена Немкова. – Смотрю картины известных художников (особенно нравятся Саврасов, Айвазовский), черпаю для себя что-то полезное. Люблю, когда в моей работе сюжет понятен, детали четко прорисованы. Каждый раз, беря в руки кисти, я обо всем забываю и погружаюсь в мир красок и фантазий. Время летит незаметно, и вот уже на холсте – состояние моей души

На творчество Елену чаще всего вдохновляет природа – её простор, буйство красок, неповторимость сюжетов. В каждом моменте она видит что-то особенное, что и пытается повторить в своих картинах. Даже по дороге с работы, когда все остальные спешат домой, Елена успевает заметить красоту окружающего мира.

– Например, стоит панельный дом – большой, серый, унылый, – говорит Елена. – А я представляю, как было бы здорово нарисовать на стене березовую рощу или парусник. Это поднимало бы людям настроение, они чаще бы улыбались.

У Елены уже около сотни картин. Она с удовольствием дарит их родным, друзьям, коллегам. Её работы украшают цеховые комнаты мастеров и приема пищи.

Впереди у художницы много планов. Она заинтересовалась живописью акрилом, делает в этом направлении первые шаги. Муза творчества не дает хозяйке покоя, заставляя её покорять все новые и новые вершины.

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