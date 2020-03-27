Оператор диспетчерской службы цеха №55 АПЗ Надежда Шаргавнина награждена Почетной грамотой Минпромторга

Почетной грамотой Минпромторга России награждена оператор диспетчерской службы сборочного цеха №55 Арзамасского приборостроительного завода Надежда Шаргавнина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Надежда Шаргавнина в 1977 году в 17 лет устроилась на предприятие монтажницей РЭАиП в магнитофонный цех №30, где собирали «Легенды» и «Эврики». Была комсоргом, участвовала в соревнованиях санитарных дружин.

В 1990-е перевелась диспетчером. Когда на рабочих местах появились компьютеры, должность её стала называться «оператор диспетчерской службы». И вот уже более 10 лет она трудится в планово-распределительном бюро цеха №55.

Главная задача оператора диспетчерской службы – вовремя обеспечить участки необходимыми комплектующими и материалами для бесперебойной работы.

В начале месяца Надежда Викторовна на основе производственного плана изучает межзаводские требования. Определяет, что должно поступить в цех из других подразделений и в какой очередности. Дефицитные позиции контролирует лично: идет в цеха, на участки, разговаривает с мастерами…

Таких «выходов» за день у диспетчера несколько. «Вот такая у меня физкультура», – улыбается Надежда Шаргавнина. А когда комплектующие поступают на склад готовой продукции, она вместе с транспортировщиками привозит в свой цех нужные детали. И так – ежедневно.

Почти все номера позиций Надежда Викторовна знает наизусть. Признается, что иногда они ей даже снятся: настолько она знает и любит свою работу.

– Дел всегда много. Но нас целая команда: начальник ПРБ, техник по учету, мастера… От всех нас зависит, с чем будут работать люди, – говорит диспетчер. - Бывает, заготовок нет, ждем, когда привезут. Это самое трудное в нашей работе. Зато когда все комплектующие поступают в срок, закрываю все позиции за месяц – это самый приятный момент!