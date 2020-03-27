В Нижнем Новгороде влюбленная парочка двое суток удерживала и насиловала 47-летнюю уборщицу

Чудовищная история приключилась с 47-летней уборщицей в середине марта этого года. Нижегородка двое суток провела в чужой квартире, где ее насиловали бывшие уголовники. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Пострадавшая сама обратилась в полицию. Попросила, чтобы ее обидчиков нашли и покарали. В общем-то, работа в этом направлении ведется, - добавил собеседник «Комсомолки».

Подозреваемого разыскивает полиция.Фото: СОЦСЕТИ

По словам Оксаны Дмитриевой (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.), на съемной квартире парочки извращенцев она находилась с 10 часов утра 13 марта до вечера 15 марта.

- Они насиловали меня круглыми сутками. Издевались, как хотели, - рассказала нижегородка полиции.

В ходе расследования удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые сожители. 47-летняя женщина и 43-летний мужчина удерживали и насиловали жертву в съемной квартире (свои-то жилплощади они давно продали).

- Личности, конечно, интересные. Одна в 2014 году отправилась в колонию за содержание наркопритона, второй вообще трижды сидел в тюрьме: за кражу, грабеж и разбой. Между преступлениями был промежуток в несколько лет, - пояснил собеседник «Комсомолки».

Кстати, новое преступление они совершили в квартире жилого дома, который находится в двух шагах от третьего отдела полиции и военкомата Ленинского района.

- Женщину-то уже задержали, а вот ее дружка сейчас разыскивают, - заключили в правоохранительных органах.

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