2020-03-27T16:43:06+03:00
Общество

АПЗ помог купить аппарат для лазеротерапии для Арзамасской городской больницы №1

Теперь физиотерапевтические процедуры проводятся в полном объеме
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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АПЗ помог купить аппарат для лазеротерапии для Арзамасской городской больницы №1АПЗ помог купить аппарат для лазеротерапии для Арзамасской городской больницы №1Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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При финансовой помощи АО «АПЗ» в Арзамасскую городскую больницу №1 приобретен физиотерапевтический аппарат для низкоинтенсивной лазеротерапии «УзорМед 15–2к». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Прибор применяется при комплексном лечении заболеваний опорно-двигательной, нервной систем, внутренних органов, а также в гинекологии, стоматологии и оториноларингологии.

Ранее метод лазеротерапии широко использовался в медицинском учреждении, но из-за изношенности аппарата процедуры в последнее время не проводились. Теперь же закупленный на средства АПЗ аппарат установлен в физиотерапевтическом отделении поликлиники. Процедуры выполняются по назначению врача-физиотерапевта в полном объеме.

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