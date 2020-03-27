АПЗ помог купить аппарат для лазеротерапии для Арзамасской городской больницы №1
При финансовой помощи АО «АПЗ» в Арзамасскую городскую больницу №1 приобретен физиотерапевтический аппарат для низкоинтенсивной лазеротерапии «УзорМед 15–2к». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.
Прибор применяется при комплексном лечении заболеваний опорно-двигательной, нервной систем, внутренних органов, а также в гинекологии, стоматологии и оториноларингологии.
Ранее метод лазеротерапии широко использовался в медицинском учреждении, но из-за изношенности аппарата процедуры в последнее время не проводились. Теперь же закупленный на средства АПЗ аппарат установлен в физиотерапевтическом отделении поликлиники. Процедуры выполняются по назначению врача-физиотерапевта в полном объеме.