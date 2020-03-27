2020-03-27T16:24:28+03:00
Общество

Новые камеры тепла и холода продолжают поступать в цеха АПЗ

В них можно создать температурный режим от -600 до +1200 градусов Цельсия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новые камеры тепла и холода продолжают поступать в цеха АПЗНовые камеры тепла и холода продолжают поступать в цеха АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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От -600 до +1200 градусов Цельсия – именно в таком температурном диапазоне проводятся климатические испытания в новых камерах тепла и холода, которые продолжают поступать в сборочные цеха АО «АПЗ». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Планируется, что 17 климатических камер поступит на предприятие до конца года по программе техперевооружения. Семь единиц оборудования уже пришло в сборочные цеха: пять камер тепла и холода в цех №49 (ожидается ещё шесть), две – в цех №37 (ожидается ещё две).

Кроме того, пополнится двумя единицами нового оборудования и испытательный цех №44.

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