Карантин в Нижнем Новгороде из-за коронавируса: Какие парки и магазины будут закрыты с 28 марта 2020 года?

Нижний Новгород переходит в режим тотальной изоляции. Уже с субботы, 28 марта 2020 года, из-за коронавируса в приволжской столице закроются для посещения все кафе, рестораны, бары, а также торговые центры, стоматологии и парикмахерские. Соответствующие изменения в указ о мерах профилактики коронавируса внес накануне вечером губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы временно приостанавливаем работу объектов розничной торговли. Это не коснется продуктовых магазинов и аптек. Вводятся ограничения на посещения парков и других общественных мест, - написал глава региона в своем Инстаграме. - Все это временные меры. Уверен, что общими усилиями и ответственностью мы преодолеем эти испытания.

Кстати, исполнение губернаторского распоряжения будет контролировать полиция, а при необходимости - Роспотребнадзор.

КОНКРЕТНО

Какие парки будут закрыты с 28 марта по 5 апреля 2020 года в Нижнем Новгороде:

- Парк имени 1 Мая;

- Автозаводский парк культуры и отдыха;

- Парк «Дубки»;

- Парк Кулибина;

- Парк Победы;

- Парк имени А. С. Пушкина;

- Сормовский парк;

- Парк «Швейцария»;

- Щелоковский хутор.

ОФИЦИАЛЬНО

В Нижегородской области создана группировка войск для борьбы с коронавирусом. Аналогичные группировки создаются и в нескольких других регионах страны. Как сообщается на сайте Минобороны РФ, в состав группировок должны войти воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинские и инженерные подразделения.

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