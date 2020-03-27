2020-03-27T14:42:18+03:00
Общество

Инженер-электроник АПЗ Василий Павлов отмечен главой Республики Мордовия

Родители молодого человека получили Благодарственное письмо за достойное воспитание сына
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Инженер-электроник АПЗ Василий Павлов отмечен главой Республики МордовияИнженер-электроник АПЗ Василий Павлов отмечен главой Республики МордовияФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Коллектив КБ-14 отдела главного конструктора по спецпродукции АО «АПЗ» поделился приятной новостью о своем коллеге – инженере-электронике Василии Павлове. В ноябре его призвали в армию, а в начале этого года родители Василия получили Благодарственное письмо главы Республики Мордовия за достойное воспитание сына, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Василий Павлов родом из поселка Барашево Мордовии. В Арзамас он приехал учиться в АПИ НГТУ имени Алексеева по специальности «Приборостроение». В вузе активно занимался научной деятельностью: писал статьи в профильные журналы, выступал на конференциях, участвовал и побеждал в тематических конкурсах.

Дважды был на практике на Арзамасском приборостроительном заводе в ОГК СП, где оставил о себе положительное впечатление. Поэтому, когда стал учиться в магистратуре, его приняли на работу в КБ-14. Кстати, предметом дипломной работы, которую молодой инженер защитил на «отлично», был динамически настраиваемый гироскоп.

– Василий до армии почти два года работал инженером-электроником в нашем бюро, – говорит начальник КБ 14 Андрей Мишагин. – Занимался анализом, совершенствованием технических характеристик гироскопа. Хорошо проявил себя в этой работе.

Высокий уровень технических знаний помог Василию Павлову пройти строгий отбор в один из вузов Минобороны страны – Краснодарский военный институт по подготовке специалистов связи.

А через три месяца после начала службы в районном ДК на мероприятии в честь воинов-интернационалистов родителям Василия вручили Благодарность за подписью главы Республики Мордовия.

Вскоре об этом событии узнали и в коллективе КБ-14.

– Мы с Василием учились на одном потоке политеха, – рассказала инженер-электроник Мария Шарова. – А потом стали работать в одном КБ на заводе. Он отличный инженер и прекрасный человек: добрый, отзывчивый.

– Радостно осознавать, что в нашем отделе работают люди, которые с полной отдачей проявляют себя во всем, – отметил заместитель главного конструктора Сергей Дядин. – И Василий Павлов достоин вернуться в наши ряды после службы. Нам такие люди нужны!

- Мы посылали в Краснодар запрос на Павлова, – пояснил военный комиссар Темниковского, Ельниковского и Теньгушевского районов Мордовии Сергей Пазилов. – Из воинской части нам ответили, что Василий несёт службу образцово. Командиры говорят спасибо за такого толкового призывника. А мы признательны родителям за патриотическое воспитание.

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