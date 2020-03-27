Глеб Никитин: «Железнодорожный переезд в Неклюдове будет сохранен»

Судьба железнодорожного переезда в Неклюдове, за которую так переживали местные жители, наконец-то решилась. Этот вопрос губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил на совещании с руководством Горьковской железной дороги и Главного управления автомобильных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При принятии решения учитывалось мнение нижегородцев - они беспокоились о неудобствах после закрытия переезда. В связи с этим губернатор выступил с инициативой сохранить переезд и после запуска движения по новому путепроводу. Эту идею поддержал и начальник ГЖД Анатолий Лесун.

Также Глеб Никитин поручил ГУАДу проработать комплекс проработать комплекс мер по обеспечению безопасных подходов к переезду.

-=Транспортная развязка в Неклюдово – это дорога, которую давно ждут автомобилисты. Но всё то, что мы делаем в регионе для улучшения транспортной обстановки, не должно негативно сказываться на жителях расположенных рядом населенных пунктов, - заявил губератор.

Напомним, автодорогу Неклюдово - Золотово начали строить год назад. До 2021 года из федерального бюджета на эти цели будет выделено больше трех миллиардов рублей. Протяженность участка составит 7,3 километра. Работа осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».