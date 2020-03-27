Специалисты SCG разработали антикризисное предложение для нижегородских рекламодателей

В связи с последними событиями, которые происходят в России и Нижегородской области в частности, компания Spectro Communication Group (SCG) предлагает нижегородским рекламодателям новые технологические возможности на одном из самых популярных медиаканалов Digital Outdoor.

Специалисты отмечают, что в непростой период важна не только поддержка, но и выстраивание долгосрочных взаимоотношений с компаниями.

-Мы все переживаем непростой и беспрецедентный момент в жизни, на который так или иначе реагируют все отрасли бизнеса. Мы пережили не один кризис и все они подтверждали, что выживают не те компании, которые в первую очередь урезают рекламные бюджеты, а те, которые могут быстро адаптироваться и увидеть новые возможности для развития бизнеса, - подчеркивает коммерческий директор SCG Роман Петровский.

Чтобы не потерять свое положение на рынке, компаниям рекомендуют рационально использовать свой бюджет на рекламу. И именно поэтому SCG разработало предложение по размещению рекламы с выбором релевантного времени трансляции сообщений для целевой аудитории брендов.

Конкретный пример. Если ваша компания специализируется на доставке продукции, то смело можно выбрать дневное время для размещения, так как это именно ваш траффик. При необходимости охвата активной аудитории, а не только деловой, стоит обратить внимание на прайм-тайм - утренние и вечерние часы, пока люди стоят в пробках и едут на работу или домой.

-Мы всегда открыты и готовы делиться нашим опытом, идеями и предложениями для того, чтобы бизнес в нашем любимом городе процветал. Любой рекламодатель может посмотреть и скачать наше предложение с подробными расчетами по ссылке - http://scg.time.tilda.ws/, - добавил Петровский.

Напомним, несколько месяцев назад SCG объявил о запуске продаж цифровой наружной рекламы через через RTB-аукцион в «Яндекс.Директе» с оплатой за тысячу OTS — opportunity to see, что, безусловно, подчеркивает гибкость и способность компании отвечать всем требованиям и тенденциям современного рынка наружной рекламы, быть гибкими и универсальными во взаимодействии со всеми сегментами и бизнес-отраслями.