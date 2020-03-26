2020-03-26T15:02:15+03:00
Общество

В Нижегородской области хулиган-зацепер прокатился на «Сапсане» и угодил в полицию

Свою экстремальную поездку молодой человек снял на камеру [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
В Нижегородской области хулиган-зацепер прокатился на «Сапсане» и угодил в полицию.В Нижегородской области хулиган-зацепер прокатился на «Сапсане» и угодил в полицию.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

«Карантин головного мозга» - так соцсети назвали неоднозначный поступок нижегородца, прокатившегося на высокоскоростном поезде «Сапсан» не внутри, а снаружи.

- Вместо того, чтобы сидеть дома, некоторые талантливые нижегородцы занимаются ерундой, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

По словам самого экстремала, это опасное хобби появилось у него давно. Но чтобы как-то разнообразить поездки, решил стартовать с Московского вокзала в Нижнем Новгороде.

- На этот раз уезжал с Московского вокзала, прыгнул в пяти метрах от частного охранного предприятия. Естественно, знал, что примут либо в Дзержинске, либо во Владимире. К сожалению, Дзержинск проехать не удалось. Держали в линейном отделе внутренних дел очень долго - с примерно с полшестого до десяти часов. В общем, как-то так, - гордо заявил нижегородец.

Однако подписчиков неразумная выходка зацепера не впечатлила. Более того, все принялись высмеивать его.

- Пацан к столице шел. Не получилось. Не фортануло, - прокомментировал Никита Шатров.

- Межвагон электропоезда не общественное место, так что условия карантина он не нарушил, - добавил Александр Ткаченко.

- Надо было после Москвы цепляться. Там «Сапсан» 200 км в час едет, - съехидничал Максим Тищенко.

- Чем больше зацеперов - тем меньше зацеперов! - зло подметил Всеслав Макаров.

Зацепер из Нижнего Новгорода покатался на "Сапсане" и угодил в полицию.Видео: https://vk.com/typical_nn

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневной дожор: как не набрать лишний вес на самоизоляции или нерабочей неделе из-за коронавируса
Врач, фитнес-тренер и ЗОЖ-блогер рассказали, как не набрать лишний вес, сидя дома на карантине по коронавирусу, что делать, чтобы не приближаться к холодильнику и кто поможет контролировать себя
Петр Колтыпин: «Мы не просто продаем банковские продукты – мы развиваем клиентов и улучшаем качество их жизни»
Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка рассказал в эфире «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» о клиентоцентричности, дистанционных сервисах и о том, как банк помогает жителям региона получать сервисы быстрее и удобнее
Новости 24
В Автозаводском районе 96 домов остались без отопления
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Депутаты Заксобрания согласовали новые назначения в областном правительстве
Евгений Лебедев: «Владимир Путин убедительно доказал, что наша страна является по-настоящему социальным государством»
Подросток из Автозаводского района решил подработать на продаже наркотиков
В Нижегородской области в связи с коронавирусом открылся волонтерский центр
В Нижнем Новгороде ожидается теплая и солнечная погода
Анна Гор: «Олег Беркович неравнодушен к культуре, хорошо в ней разбирается»
Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде планируют передать области
На сайте нижегородского минкульта начал работу раздел «Онлайн-проекты»
Михаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусе
Нижегородский комитет Госохотнадзора проводит «горячую линию»
Налоговая инспекция рекомендует подавать декларации дистанционно
Жительница Балахны напала на полицейского, заступаясь за сына