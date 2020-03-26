В Нижегородской области хулиган-зацепер прокатился на «Сапсане» и угодил в полицию

«Карантин головного мозга» - так соцсети назвали неоднозначный поступок нижегородца, прокатившегося на высокоскоростном поезде «Сапсан» не внутри, а снаружи.

- Вместо того, чтобы сидеть дома, некоторые талантливые нижегородцы занимаются ерундой, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

По словам самого экстремала, это опасное хобби появилось у него давно. Но чтобы как-то разнообразить поездки, решил стартовать с Московского вокзала в Нижнем Новгороде.

- На этот раз уезжал с Московского вокзала, прыгнул в пяти метрах от частного охранного предприятия. Естественно, знал, что примут либо в Дзержинске, либо во Владимире. К сожалению, Дзержинск проехать не удалось. Держали в линейном отделе внутренних дел очень долго - с примерно с полшестого до десяти часов. В общем, как-то так, - гордо заявил нижегородец.

Однако подписчиков неразумная выходка зацепера не впечатлила. Более того, все принялись высмеивать его.

- Пацан к столице шел. Не получилось. Не фортануло, - прокомментировал Никита Шатров.

- Межвагон электропоезда не общественное место, так что условия карантина он не нарушил, - добавил Александр Ткаченко.

- Надо было после Москвы цепляться. Там «Сапсан» 200 км в час едет, - съехидничал Максим Тищенко.

- Чем больше зацеперов - тем меньше зацеперов! - зло подметил Всеслав Макаров.

Зацепер из Нижнего Новгорода покатался на "Сапсане" и угодил в полицию.Видео: https://vk.com/typical_nn

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