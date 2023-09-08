Переехавшего толпу пловцов гидроциклиста осудят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении водителя гидроцикла, допустившего хулиганские действия на реке Волга. Фото: Рамиль Галиев

Расследование уголовного дела в отношении гидроциклиста, проехавшего по головам участников международного массового заплыва через Волгу, завершено в Нижнем Новгороде. Дело передано в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.

– Действия обвиняемого квалифицированы как хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, – уточнили в пресс-службе центрального МСУТ СКР.

Максимальное наказание по этой статьей – 7 лет лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел 23 июля во время массового заплыва через Волгу X-Waters. Когда сотни людей преодолевали дистанцию в один километр, по толпе спортсменов на высокой скорости промчался гидроцикл, на котором сидели мужчина и женщина.

– В результате наезда транспортного средства телесные повреждения получил один из участников мероприятия, – уточнили в ведомстве.

Сразу после случившегося гидроцикл пытались догнать служебные катера, но он умчался на огромной скорости в сторону Дзержинска. Поиски нарушителя заняли около суток. Гонщиком оказался 40-летний житель Дзержинска. Его удалось отследить по камерам, которые засекли, как он со спутницей отправляется на гидроцикле с лодочной станции и как возвращается туда после инцидента.

Когда к мужчине нагрянули полицейские, он не стал отпираться и во всем признался.

– После совершения преступления мужчина был задержан, по ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в центральном МСУТ СКР. – Председателю СК России был представлен доклад об обстоятельствах происшествия.