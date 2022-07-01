Скончался нижегородский активист и инвалид-колясочник Евгений Панков

Его не стало 29 июня 2022 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Скончался инвалид-колясочник и активист Нижегородской области Евгений Панков. Его не стало 29 июня. Причиной смерти стал инсульт. Об этом в социальных сетях сообщили его близкие.

Прощание с активистом пройдет в 10:30 у дома №58 в посёлке Горбатовка 2 июля.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким Евгения Панкова.

- Он был рядом со мной с самых первых дней работы в Нижегородской области. Он не просто был участен в комментариях к постам, обсуждая важные социальные темы. Женя занимал проактивную позицию во многих вопросах. Один из них - безбарьерная среда для людей-колясочников. Женя всегда честно говорил о системных проблемах, которые не может решить общество. Он очень хотел построить вокруг себя идеальный мир. И у него получалось, - поделился чиновник.

По словам министра, всего несколько месяцев назад Евгений Панков переживал по воду того, что его мать в преклонном возрасте и со своими «болячками» продолжает следить за ним. Тогда он попросил избавить свою маму от обузы следить за ним, после чего ему было предложено переехать в специализированный пансионат «Зелёный город».

- Часто был на связи. Часто предлагал новый взгляд на разные кажущиеся привычные явления. Спасибо, Женя. Соболезную всем нам, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее «Комсомолка» встречалась с активистом Евгением Панковым. Правда, тогда случай тоже был не радостный, ведь в 2017 году парализованного инвалида-колясочника чиновники записали в террористы.

На протяжении месяцев Евгений Панков атаковал чиновников просьбами о покупке новой инвалидной коляски, но никакого ответа не получал. Отчаявшийся колясочник пригрозил обвешаться взрывчаткой и так прийти на прием в Нижегородский кремль. После этого, на удивление, реакция чиновников была молниеносной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!