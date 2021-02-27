Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 февраля 2021 года: в 18 районах региона не выявили новых заражённых Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 27 февраля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 95 787 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 392 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 437 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 87 961 житель Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 430 человек, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 27 февраля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 18 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (10 466 человек) и Ленинский (6 679 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 175 человек).

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 4 003 коек для больных коронавирусом, из которых более 2,6 тысячи обеспечены кислородом, а 754 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 20% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!