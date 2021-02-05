Резкое похолодание в Нижнем Новгороде ожидается 6 и 7 декабря

Согласно прогнозу, температура воздуха упадет до -21 градуса Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Зима совершенно точно не собирается отступать, поэтому в Нижнем Новгороде в эти выходные установятся морозы и пройдет небольшой снег. По данным сервиса Яндекс.погода, средняя температура днем составит -19 градусов.

В субботу, 6 февраля, в городе обещают небольшой снег на протяжении всего дня. В утренние часы температура воздуха будет составлять -16…-17 градусов, а к вечеру понизится до -19…-20 градусов. Скорость преимущественно западного ветра не превысит 4,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

7 февраля, в воскресенье, станет немного холоднее, а небольшой снег продолжит укрывать собой Нижний Новгород. С самого утра столбики термометров будут показывать от -19 до -20 градусов, при этом ощущаться температура воздуха будет как -26. Ближе к вечеру температурные показатели достигнут отметки в -21 градус. Атмосферное давление поднимется с 745 до 751 миллиметра ртутного столба. Скорость ветра с 4,2 метра в секунду понизится к вечеру до 3,6 метра в секунду. Его направление будет варьироваться с западного на северо-западный.

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