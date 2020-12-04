В Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности из-за аварийных ОКН

В настоящее время опасные зоны поручено оградить Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В двух районах Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности. Это связано с аварийным состоянием объектов культурного наследия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Специалисты определили, что в настоящее время существует угроза обрушения конструкций и причинения вреда не только объектам, прилегающих территорий, но здоровью и жизни горожан.

Режим повышенной готовности введен в Канавинском и Нижегородском районах с 1 декабря до особого распоряжения. В частности, в сообщении говорится о домах, расположенных по улице Семашко, д. 15 (литера А), улице Шевченко, д. 17 (литер С), улице Малая Ямская, д. 19 (литер А), улице Малая Ямская, д. 23/19 (литер В), улице Варварская, д. 8 (литера З), улице Ильинская, д. 64 (литеры А, А1), улице Славянская, д. 2, улице Стрелка, д. 21в (литеры А, А1).

Сейчас опасные зоны поручено оградить и за объектами должно вестись постоянное наблюдение. При обнаружении ухудшения состояния зданий, аварийные службы районов должны незамедлительно отреагировать на вызов, чтобы предупредить или ликвидировать возникновение ЧС.

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