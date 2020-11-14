Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 ноября 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе приближается к 47 тысячам Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 14 ноября 2020 года, рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним. За последние сутки в регионе было выявлено 433 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 46 954 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 390 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 39 724 жителя Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 946 — за последние сутки умерло ещё тринадцать нижегородцев.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 109 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 845 - аппаратами ИВЛ.

Статистика зараженных по коронавирусу на 14 ноября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 439 человек) и на Бору (2 371 человек). Следом идёт Павловский район - зараженных 1 932 человека, и 1 145 жителей Богородского района.

Примечательно, что в 19 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Ранее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин принял участие в испытаниях вакцины от коронавируса в Москве. Он поделился тем, как перенес вакцинацию.

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