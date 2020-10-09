«Маски не оказывают влияние на качество жизни»: Давид Мелик-Гусейнов разрушил мифы о вреде ношения масок

Министр рассказал о влиянии медицинских масок на здоровье человека. Фото: Instagram Давид Мелик-Гусейнова

Ношение обычных медицинских масок не может привести к гипоксии. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

Министр отметил, что маски могут доставлять дискомфорт, но они никак не влияют на состояние здоровья. Для того чтобы убедиться, что маски не наносят вреда, он посоветовал устроить небольшой эксперимент – измерить уровень кислорода с маской и без неё.

Министр рассказал о влиянии медицинских масок на здоровье человека. Фото: Instagram Давид Мелик-Гусейнова

- Показатели на пульсоксиметре не изменятся. Ну и не целый же день эти маски носятся. Можно взять пример с врачей. Они носят маски постоянно. И приступов удушья тоже не фиксируют, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

При этом исследования и статьи, доказывающие вредность масок, легко опровергнуть, они не выдерживают никакой критики.

- Это из серии, что «все, кто носят маски, в любом случае умрут». Занимательное чтиво — не больше, - прокомментировал министр.

Согласно исследованиям ВОЗ, длительное использование медицинских масок не может привести к отравлению человека углекислым газом или же нехватке кислорода.

- При ношении медицинской маски следует позаботиться о том, чтобы она хорошо подходила и позволяла дышать нормально. Не используй те повторно маску одноразового пользования. Меняй те ее сразу же как она становится влажной или каждые 2-3 часа, - дал рекомендации Давид Мелик-Гусейнов.

В продолжение министр отметил, что маски не оказывают влияние на качество жизни человека, у которого есть аллергия или же астма. Так, если возникает аллергия на одну маску, то всегда можно её поменять – выбрать из другого материала. К тому же, если астму лечить правильно, то человек с таким заболеванием ничем не отличается от полностью здорового.

В заключение своего поста Давид Мелик-Гусейнов отметил, что ежедневно в Нижегородской области разворачивается по 200-400 новых коек для зараженных коронавирусной инфекцией. Он попросил нижегородцев помочь в борьбе с пандемией и призвал всех соблюдать масочный режим в общественных местах.

Министр рассказал о влиянии медицинских масок на здоровье человека. Фото: Instagram Давид Мелик-Гусейнова

К своему посту министр прикрепил фотографии из другого региона, где видно, что практически все граждане стараются соблюдать меры индивидуальной защиты.

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