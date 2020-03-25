Дистанционному обучению - быть! Как нижегородскому колледжу удалось стать одним из лучших в России

В ближайшее время сотни российских школ, колледжей и вузов перейдут на дистанционный формат обучения. Образовательные учреждения готовятся проводить уроки и лекции в режиме «онлайн», закупают необходимое оборудование - просто отсиживаться дома не получится, каждый ребенок или студент обязан будет выполнять в разы больше заданий, смотреть лекции, отчитываться о проделанной работе через Интернет.

Конечно, предстоящие перемены не могут не вызывать сомнений и паники: а получится ли, а будет ли интересно детям и подросткам учиться дома, не возьмет ли лень свое? Спешим вас успокоить - все не так страшно. Некоторые учреждения уже достаточно давно практикуют такой формат обучения: и количество учащихся лишь увеличивается, спрос на дистанционное образование растет.

Своими достижениями в области «онлайн»-образования может похвастаться Нижегородский гуманитарно-технический колледж. За 5 лет плодотворной работы из его стен выпустилось много специалистов, большинство из которых проходили обучение дистанционно. Сегодня в НГТК образование получают студенты из 85 регионов России. «Комсомолка» узнала, что представляет собой дистанционное обучение и насколько оно эффективно.

Образование «в пижаме»

Дистанционный формат обучения в НГТК начали реализовывать с самого основания - с 2015 года. Очное образование шло дополнением, а главной целью был именно «онлайн». Помимо электронных учебников и тестов студенты регулярно посещают интересные лекции, не выходя из дома. Достаточно просто включить компьютер и открыть браузер.

Как это работает? У каждого учащегося есть личный кабинет на образовательном сервере. Чтобы начать работу, студенту необходимо ввести логин и пароль, и… добро пожаловать в мир знаний!

Здесь есть все: учебники в электронном виде, тесты, задания, лекции и даже автоматическая система оценок. Занятия с преподавателями проводятся в двух форматах: «онлайн» и «оффлайн». В первом случае устанавливается конкретное время начала лекции. Например, если занятие по Основам безопасности жизнедеятельности назначено на 12:00, то к этому времени все студенты должны зайти в личный кабинет и подключиться к видео-конференции. При этом не нужно думать, что надеть, или час добираться до аудитории - сел в пижаме на кровати, и все, к занятию готов. На экране будет видно только преподавателя - он прочитает лекцию, а потом ответит на все вопросы от студентов (их можно оставлять в комментариях под видео). Как скайп, только удобнее.

Занятия с преподавателями в НГТК проводятся в двух форматах: «онлайн» и «оффлайн»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если студент живет, допустим, в Красноярске, и ему сложно подстроиться под московское время и вовремя посетить лекцию - не проблема. Все видео-конференции сохраняются в личных кабинетах: послушать преподавателя можно в любое время. Практикуется и такое, что преподаватель заранее начитывает лекцию и скидывает запись в группу, а студенты знакомятся с содержимым в любое свободное время.

Но лениться не получится. Не важно, в какое время и сколько раз вы прослушали лекцию, главное - усвоить материал. Потому что каждый день нужно выполнять практические задания, а в конце курса все студенты сдают пробные тестирования, а затем - экзамен или контрольную по пройденным занятиям.

А что с защитой и дипломом?

Когда студент оканчивает обучение, у него сразу же встает вопрос: а как защищать диплом? Все как в реальности, только виртуально.

В НГТК формируется специальная комиссия, которая назначает время защиты - к этому часу студент должен подготовить речь, компьютер или ноутбук, видеокамеру и микрофон. Он просто выходит по видеосвязи с комиссией, рассказывает о своей дипломной работе и отвечает на вопросы членов комиссии. Проблем со связью, как правило, не бывает, ведь Интернет сейчас практически на каждом углу ловит отменно.

Если студент живет, допустим, в Красноярске, и ему сложно подстроиться под московское время и вовремя посетить лекцию - не проблемаФото: Иван ВИСЛОВ

После защиты выпускник пишет официальное заявление с просьбой выслать ему диплом. Нижегородский гуманитарно-технический колледж готовит диплом гособразца и отправляет его по указанному адресу заказным письмом. Готово!

А легко ли это?

Несмотря на устоявшуюся практику и отличные рекомендации, НГТК продолжает развиваться и сегодня - материально-техническая база обновляется в соответствии с современными требованиями, ежегодно аккредитуются новые специальности.

С проблемами тоже приходится сталкиваться, но они всегда решаемы.

-Главные трудности касаются практики, которую студенты в обязательном порядке должны проходить. Ее нельзя организовать в режиме «онлайн», поэтому учащиеся ищут для этого площадки в своих городах. Если возникают сложности, помогаем с поисками. В большинстве случаев все индивидуально. И, конечно, в дистанционном обучении должны принимать участие преподаватели-наставники, которые помогут направить студента в нужное русло, научить, как искать полезную информацию и грамотно работать, - рассказал заместитель директора Нижегородского гуманитарно-технического колледжа Сергей Зубаренко.

По его словам, школьникам гораздо сложнее будет освоить такой формат обучения, ведь школы сейчас выполняют не только образовательную, но и воспитательную функцию. А в случае уроков «онлайн» эту ответственность придется взять на себя родителям. Нужно просто влиться в работу, а дальше - затянет, как это получилось у студентов НГТК.

Несмотря на устоявшуюся практику и отличные рекомендации, НГТК продолжает развиваться и сегодняФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

КОНКРЕТНО

В 2019 году Нижегородский гуманитарно-технический колледж открыл обучение по трем новым специальностям - обучаться землеустройству, логистике и техобслуживанию автомобилей изъявили желание сотни ребят. Сегодня НГТК предлагает девять направлений: «Прикладная информатика (по отраслям)», «Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Операционная деятельность в логистике», «Право и организация соцобеспечения», «Правоохранительная деятельность» и «Дошкольное образование».

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефоны НГТК: 8 (831) 416-30-61; 8 (831) 417-71-22 (факс).

Адрес: Нижний Новгород, улица Ванеева, 205.

Время работы: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.30. Перерыв с 13.00 до 13.30.