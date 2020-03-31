Сидите дома? Играйте в настольные игры!

Нам всем сейчас настоятельно рекомендуют оставаться дома и провести время с родными и близкими. Но что же делать, если вы уже переделали все, что только можно, включая вечно откладываемую генеральную уборку, а от экранов гаджетов уже утомились? Издательство Hobby World рекомендует вам подборку отличных новых настольных игр, в которые можно поиграть как одному, так и в небольшой компании до 5ти человек.

Взрывные котята

Количество игроков: 2-5

Перед вами популярнейшая игра с взрывающимися котиками. Игра влюбила в себя миллионы людей по всему миру. Ее правила максимально просты, классный дизайн однозначно вас покорит, а играть можно до упаду.

Тяните карты из колоды по очереди, и, если попадается один из взрывных котиков, то он тут же взрывается, а игрок выбывает из партии! Для того, чтобы этого не произошло, можно использовать различные карты или даже их комбинации.

Фото предоставлено издательством Hobby World

Звёздные Войны: Внешнее кольцо

Количество игроков: 1-4

Вперед навстречу звёздам! Давайте временно оставим позади все животрепещущую вопросы нашей планеты и отправимся бороздить просторы галактики. Попробуйте себя в роли контрабандистов, лихих пилотов и наёмных охотников, которые жаждут снискать славу на галактической периферии. Вам предстоит путешествовать по Внешнему Кольцу на собственном корабле, нанимать в свою команду легендарных персонажей Звездных войн, посещать самые знаковые места и соперничать с другими игроками. Если вы фанат легендарной саги «Звездный Войн», то игра просто обязательна для ознакомления!

Фото предоставлено издательством Hobby World

Черепашьи бега

Количество игроков: 2-5

Добро пожаловать на черепашьи бега! По утоптанной тропинке в саду со всех лап бегут на запах капусты соперники. Кто-то рвётся вперёд, кто-то отвлекается и отстаёт, кто-то даже залезает на панцирь другой черепахе, чтобы передохнуть. Захватывающее зрелище, правда? Только не забудьте дать в награду победителю сочную кочерыжку!

Очень милая и интересная игра для всей семьи!

Фото предоставлено издательством Hobby World

Мачи Коро: Наследие

Количество игроков: 2-4

Не хватает путешествий? Добро пожаловать на чудесный остров Мачи Коро! Вам предстоит стать мэром одного из городов и принять участие в конкурсе «Город мечты» и все это — не выходя из дома. «Мачи Коро: Наследие» — быстрая экономическая стратегия, интересная и детям, и взрослым. Построите парк развлечений, кондитерскую фабрику и сад камней. А может вы хотите поучаствовать в создании национальной обсерватории? Похоже, вам суждено изменить судьбу не только вашего города, но и всего острова.

Фото предоставлено издательством Hobby World

Колонизаторы

Количество игроков: 3-4

Серия «Колонизаторы» – одна из самых известных, интересных и оригинальных семейных настольных игр в мире. Кто не хотел бы стать первооткрывателем собственного острова и основать собственное государство? Игрокам для победы нужно набрать 10 очков, развивая своё государство, которое появляется в начале игры. Они прокладывают дороги, обмениваются ресурсами, торгуют, превращают поселения в города и старательно избегают встреч с разбойниками. Игра хорошо развивает стратегическое мышление и позволяет посоперничать в развитии собственной цивилизации.

Фото предоставлено издательством Hobby World

Ктулху: Смерть может умереть

Количество игроков: 1-5

Динамичная кооперативная игра в сеттинге мифов Лавкрафта, которая сильно отличается от других представителей жанра. Игра перенесёт вас в 1920-е годы, где вам предстоит остановить Древнее зло, вторгшееся на Землю из другого пространства. Раскрыв планы культистов, вы должны будете прервать ритуал, чтобы хоть на мгновение сделать Древнего уязвимым… А затем уничтожить его раз и навсегда.

Выбирайте персонажей, сценарий и Древнего, и отправляйтесь в путь!

Фото предоставлено издательством Hobby World

Cutterland

Количество игроков: 2-4

Добавляем ярких красок в наш мир! Магам необходима ваша помощь, и если вы достаточно отважны и смекалисты, то запаситесь ножницами и вдохновением. Вам предстоит стать настоящими созидателями сказочных земель!

Cutterland — оригинальная настольная игра, которая подарит вам уникальный игровой опыт. Разрезайте карты и соревнуйтесь в проектировании сказочных земель. Главная задача — распределить фрагменты местности и получить как можно больше победных очков за размещение монстров на своих землях.

Фото предоставлено издательством Hobby World

Остаться в живых. Неизведанные земли

Количество игроков: 1-4

«Остаться в живых. Неизведанные земли» — увлекательное приключение, в которое может погрузиться как небольшой компанией, так и в одиночку.

Перед вами уникальная настольная стратегия о выживании. Вы оказываетесь на необитаемом острове, где вокруг глушь, а неподалеку слышится чей-то вой. Стоит ли помогать вашим товарищам по несчастью или лучше позаботиться о собственном выживании? Удастся ли вам разгадать тайну острова? И самое главное — сможете ли вы уцелеть?

Каждая партия игры — это развивающаяся история, по ходу которой вы будете выполнять цели, обозначенные на квестовых картах. Каждая копия игры индивидуальна и отличается от всех остальных, нет ни одной повторяющейся коробки: подавляющее большинство карточек, кусочков карты и жетонов выбираются случайным образом из огромного количества всевозможных компонентов.

Фото предоставлено издательством Hobby World

Место преступления

Количество игроков: 1-4

«Место преступления» — остросюжетная игра в детективном жанре. Игрокам предстоит раскрыть преступление, выполняя типичную работу детектива: собирая улики, опрашивая свидетелей и обращаясь за помощью к специалистам. Проводником в мир игры для криминалистов становится смартфон, который предлагает различные варианты действий и рассказывает о развитии событий. Он же позволяет сканировать улики, место преступления и персонажей, получая новую информацию в своих поисках истины. А ещё сформирует итоговый отчет шефу полиции, который и даст оценку вашим усилиям по раскрытию преступления.

Фото предоставлено издательством Hobby World

Рик и Морти: Анатомический парк

Количество игроков: 2-4

«Рик и Морти: Анатомический парк» – настольная игра по мотивам одноименного популярного мультсериала. Создана по мотивам третьей серии первого сезона, в котором Рик решил построить парк аттракционов в теле бездомного Рубена. Постройте вместе с ним лучший в мире Анатомический парк! Здесь вы сможете прокатиться на Пиратах Поджелудочного моря (один из самых недооценённых аттракционов!), попрыгать на батуте диафрагмы и сразиться с ужасными болезнями. А после победы — отдохнуть в уютном кафе «Набивка Пузика»! Двигайте внутренние органы, планируйте застройку, а также боритесь с реакциями организма и болезнями.

Фото предоставлено издательством Hobby World

Соображарий: Картинки

Количество игроков: 2-10

«Соображарий: Картинки» — увлекательная игра для семейных посиделок и весёлых вечеринок. Каждый ход вы будете тянуть две карты: задание и картинку. Ваша цель — придумать слово, подходящее к заданию и начинающееся на ту же букву, что и изображение на карте. Вопросы придуманы так, что понятны и ребёнку — победа здесь достаётся не самым начитанным, а самым быстрым и сообразительным!