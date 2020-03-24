2020-03-24T13:29:33+03:00
Происшествия

День жестянщика в Нижнем Новгороде: Серьезные аварии и многокилометровые пробки сковали город

Весенний снег внес свои коррективы в жизнь «переобувшихся» автолюбителей [фото, видео]
Василий КРОТОВ
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Серьезные аварии и многокилометровые пробки сковали город. ФОТО: Виктория Статланд.Серьезные аварии и многокилометровые пробки сковали город. ФОТО: Виктория Статланд.
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Всю эту зиму нижегородцы не могли дождаться снега. Зато весна «радует» горожан снежными заносами и неожиданными метелями с завидным постоянством. Несмотря на то, что на календаре уже 24 марта, погода вновь преподнесла жителям Нижнего Новгорода неприятный сюрприз.

- Салют всем, кто переобулся на летнюю резину! Спасибо Вам за эти великолепные пробки в городе, - поделился данными «Яндекс.пробки» в группе «Регион-52» Валерий Полозов.

На карте видно, что многокилометровые пробки выстроились на проспекте Гагарина, Мызинском мосту, в районе Московского вокзала, в центре Нижнего Новгорода… Одним словом, в утренний час пик встал едва ли не весь город.

Пробки сегодня были едва ли не по всему городу. ФОТО: Регион-52

Пробки сегодня были едва ли не по всему городу. ФОТО: Регион-52

Еще одним печальным последствием внезапного снегопада стали повсеместные аварии. К примеру, трамвай № 6, столкнувшись с легковушкой, надолго застрял на трамвайных путях. А в Московском районе из-за снежных заносов выстроились целые «составы» из машин.

- Едем дальше. Снег творит на дорогах хаос, - поделился видео Денис Майоров.

По мнению горожан, главной причиной многочисленных аварий сегодня стала летняя резина на колесах и несоблюдение дистанции.

- Зимой водитель привык ездить одной манерой, затем переобулся и стал по сухому асфальту ездить более уверенно: разгон иной, торможение более резкое и позднее, - полагает Святослав Мызин. - А сейчас снег выпал. И он тут на летней резине, да еще и манера езды летняя, да еще и не он один такой. Совокупность факторов.

- Резина не при чем. На шипованных тоже нормально скользит, - возражает Хамид Жураев. - Дистанцию надо держать и не гонять.

Серьезные аварии и многокилометровые пробки сковали город.Видео: "Регион-52"

ИСТОЧНИК KP.RU

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