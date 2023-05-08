Маскировка заводов, рубеж обороны и госпитали вместо вузов: Пять неизвестных фактов о жизни города Горького в годы войны

Архивные кадры представлены на выставке. Фото: Александр Воложанин.

Приближается один из самых значимых праздников для россиян – День Победы. Уже 9 мая 2023 года вся страна отметит очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. И, несмотря на то, что 78 лет отделяет нас от этого исторического события, каждый в этот день вспомнит о своих предках, их героических подвигах и мужестве, проявленном в жестоких битвах. Однако вместе с воинами неоценимый вклад в победу вкладывали и люди, живущие в тылу. «Комсомолка» рассказывает о том, как жил город Горький в годы войны.

Каждый второй горьковчанин, ушедший на фронт, не вернулся обратно

С началом войны втянуты в неё оказались все. В 1941 году в Горьком было организовано десять пунктов сбора военнообязанных. Всего за годы войны на фронт было мобилизовано 822 тысячи горьковчан, каждый второй не вернулся домой. Существовали также и отряды народного ополчения. В Горьком во время войны насчитывалось более 44 тысяч ополченцев, из них 16,5 тысячи – женщины.

– По состоянию на 1 января 1996 года, общее число безвозвратных потерь Горьковской области за годы войны составило 340 275 человек, – сообщается в статистическом сборнике Нижегородстата. – Из общего числа безвозвратных потерь Горьковской области 40,9% солдат погибло в боях, 46,3% считаются пропавшими без вести, 11,6% умерло в госпиталях от ран и болезней, еще 1,2% погибло в плену.

Однако в те годы была не только смерть, но и любовь. Если в годы войны молодые люди расписывались редко, то после победы в 1945 году в Горьковской области было зарегистрировано 22 649 браков. Данная цифра на 16% больше, чем в 1939 году и почти на 40% – чем в 1940 году. В дальнейшем число браков, а вместе с тем и рождаемость стала увеличиваться.

У станков заработали женщины, а в вузах развернули госпитали

В годы войны каждая семья отправила кого-то на фронт, на остальных легла другая ноша – необходимо было обеспечивать фронт едой, одеждой, боеприпасами и техникой. Все Горьковские заводы в кратчайшие сроки была переквалифицированы на выпуск легких танков, танковых моторов, броневиков, минометов и прочих припасов.

В первую очередь, мужей и братьев у станков заменили женщины. Бывшие домохозяйки успешно овладели сложным «мужским» делом и стали кузнецами, сталеварами, нагревальщиками, формовщиками. За работу также взялись учащиеся школ, пенсионеры, жители деревень. Многие из них стали ударниками труда.

Военное время отразилось и на студентах. Во многих учебных зданиях и общежитиях были развернуты госпитали, в которых лечили раненых бойцов Красной Армии.

– Вузы поддерживали тесные связи с производством. Около 2 тысяч студентов одновременно учились и работали. В мастерских и лабораториях вузов выполнялись спецзаказы для фронта, – сообщается в статистическом сборнике Нижегородстата.

Юные горьковчане целыми днями грызли гранит науки, а как только выдавалась свободная минутка, ухаживали за ранеными или разгружали дрова для отопления учебных помещений.

Историческая реконструкция. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Искусство в тылу и на передовой

Тяжелые военные будни не стали помехой для развития культуры в Горьковской области.С первых месяцев войны репертуар театров сменился на патриотические и антифашистские произведения, однако зрителю также были интересны балет и оперетты.

– Только в 1941-1944 годах работники горьковских театров дали в частях Красной армии 4 240 спектаклей и концертов, 3 712 концертов в госпиталях, – сообщается в статистическом сборнике Нижегородстата.

В годы войны в Горьком продолжали работать кинотеатры, библиотеки, дворцы культуры, клубы и музеи. Интерес к культурным мероприятиям возрос, ведь люди пытались хоть ненадолго забыть о творящихся ужасах. Так, в 1943 году пятью кинотеатрами и театрами было обслужено 3 888 876 человек, тогда как в 1940 году – 3 260 631 человек.

Горьковский рубеж

Германия планировала захватить Москву осенью 1941 года, а затем стремительно продвигаться дальше по стране. Одной из следующих предполагаемых точек стал Горький, приближаться к которому планировали по автодорогам с западной стороны – Московскому шоссе и трассе Горький-Муром.

Именно поэтому недалеко от села Богоявление Дальнеконстантиновского района в ноябре 1941 года началось строительство рубежа обороны города Горького.Лопатами и ломом тогда вооружились примерно 350 тысяч горьковчан, в том числе 150 тысяч рабочих и учащихся. Они за два месяца выкопали 12 миллионов кубометров земли на дальних подступах к городу.

– Для сравнения Беломорско-Балтийский канал − это 20 миллионов кубометров. Горьковский оборонительный рубеж был меньше одной из самых крупных в мире судоходных рукотворных водных систем всего на 40%. При этом следует учесть, что канал строился 20 месяцев, а рубеж – всего два, – сообщается в статистическом сборнике Нижегородстата.

Также в короткий срок был заготовлен камень, лес, возведены доты, дзоты, землянки и командные пункты. Все танкоопасные направления были перегорожены и завалены.

Маскировка заводов и Окского моста

За время войны вражеские бомбардировщики совершили 43 налета на город Горький. 26 налетов из общего числа было совершено ночью. В налётах за всё время участвовало 655 самолетов, из них около 100 смогли прорваться на автозавод, где сосредоточено большинство заводов.

– На город было сброшено бомб: 33 934 зажигательных и 1 631 фугасных, – сообщается в статистическом сборнике Нижегородстата. – Человеческие потери: 1 509 ранено, 590 убито.

И хотя многие вражеские налеты были встречены нашими самолётами ещё на подходе к Горькому, было решено создавать на территории города «ложные объекты», чтобы защитить стратегически важные предприятия.

Например, огромный муляж Автозавода построили из стекла и фанеры в деревне Мордвинцево, рядом с селом Федяково. Ночью на его территории горел свет, который с опозданием выключался после объявления воздушной тревоги. Именно муляж немцы бомбили вместо настоящего завода.

Спрятать было решено и изрядно разрушенный, но продолжавший работать завод «Двигатель Революции». Этот важный стратегический объект замаскировали по-другому, с помощью технологии раскраски улиц.

– На заводских территориях наносились рисунки, изображавшие частные дома и городскую застройку. Они «продлили» деревню Молитовка прямо на территорию завода. «Двигатель Революции» визуально исчез для летчиков, – сообщается в статистическом сборнике Нижегородстата.

И, конечно же, необходимо было укрыть Окский мост, связывающий две части города. Здесь муляж или рисовка улиц уже не помогла бы, поэтому было решено спустить на воду катера и пригнать прямо к мосту.

– При объявлении воздушной тревоги они выпускали специальную плотную дымовую завесу. Плохая видимость мешала немцам уничтожить мост, – сообщается в статистическом сборнике Нижегородстата.