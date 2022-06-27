Пьяный полицейский протаранил тракторный прицеп под Нижним Новгородом: Погибла 30-летняя пассажирка

ДТП произошло ранним утром 3 октября 2021 года.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Окончательную точку поставит суд по делу экс-участкового, который устроил в Арзамасском районе пьяное ДТП с погибшей и скрылся с места происшествия. Следователи завершили расследование и утвердили обвинительное заключение.
Трагедия произошла рано утром 3 октября 2021 года, когда полицейский решил сесть за руль своего автомобиля Renault в нетрезвом состоянии. На 117 километре трассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» легковушка впечаталась в гружённый прицеп трактора, ехавшего в попутном направлении. В момент столкновения вместе с виновником ДТП в машине находилась 30-летняя женщина, она то и оказалась пострадавшей.
От сильного удара пассажирка автомобиля получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа, а также тупые травмы грудной клетки и живота.
- Женщина была госпитализирована. Находится в коме 2 степени, - сообщали тогда в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Свою вину мужчина признал.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
К несчастью, колоссальных усилий врачей не хватило, чтобы спасти пострадавшую. Женщина скончалась в больнице.
Не менее печален и тот факт, что пьяный участковый после совершенного ДТП просто оставил свою спутницу в беде, а сам попытался бежать, однако позже мужчину всё-таки нашли и задержали.
- Обвиняемый был уволен с должности участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Дальнеконстантиновскому району. Свою вину мужчина признал, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
Теперь суду предстоит по существу рассмотреть уголовное дело по статьям: «Нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного лицом в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Оставление в опасности».
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