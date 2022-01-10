Двойная забота: Нижегородец помог застрявшим на дороге пассажирам успеть на поезд, а затем вернулся, чтобы помочь их родственнику

История произошла днем 8 января. Фото: скрин из видео.

История не совсем обычная, но очень правильная и рассказывающая о силе человеческой доброты, накануне произошла в Нижнем Новгороде и тут же стала достоянием общественности. В интернете появился видеоролик о том, как Иван Авдеев (имя героя изменено – прим.) помог местным добраться до поезда, который совсем скоро должен был отправиться в путь.

Произошло всё днем 8 января на Канавинском мосту – там на одной из полос дорогу транспорту преграждал стоящий автомобиль. Как позже оказалось, у водителя закончился бензин, из-за чего он не успел довезти своего сына до вокзала, зато на помощь пришли неравнодушные нижегородцы.

- Моей первой мыслью было: «Почему препятствие в моей полосе?». Я перестроился и спросил, что случилось, а дальше вы и сами всё знаете, - рассказал «Комсомолке» герой публикации. – Для меня это обычная реакция на возникшую ситуацию.

Так, на видео можно увидеть, что в 13:13 Иван затормозил у одиноко стоящего автомобиля и мужчины, который пытался остановить проезжающих мимо.

- Довезите, пожалуйста, до вокзала. У меня сын опаздывает на поезд, он уходит вот буквально через 20 минут, - попросил нижегородец, на что сразу же получил согласие. – Возьми с супругой, пожалуйста.

Путь до Московского вокзала занял всего пять минут, а так как поезд отправлялся из города в 13:35, то мать и сын не только успели на него, но у них даже осталось немного времени в запасе.

Нижегородцы поблагодарили своих «спасителей» и, выскочив из автомобиля, тут же пустились в нужную им сторону, а Иван в это время решил, что нужно помочь и отцу семейства, так и оставшемуся на мосту. Мужчина отложил свои личные планы на какое-то время и отправился на ближайшую заправку.

- Я съездил за бензином и поехал проверять там ли этот мужчина до сих пор. Он был там, после чего я безвозмездно передал ему топливо, - добавил в разговоре с «Комсомолкой» Иван. – Вот и вся история.

В социальных сетях эта история вызвала настоящий восторг, многие стали благодарить водителя за помощь и тот факт, что он не отвернулся от людей, попавших в беду. В комментариях то и дело мелькали такие слова, как «Молодцы», «Горжусь», «Красава» и «Таких бы побольше».

- Это Нижний. У нас не бросают, - написал один из местных жителей.

Под видеороликом также объявились и те самые опаздывающие нижегородцы, которые в очередной раз поблагодарили Ивана и рассказали, что так растерялись, что даже имена спросить забыли.

Однако, несмотря на весь позитивный посыл истории, нашлись и те, кто посчитал увиденное постановой, якобы в начале ролика мы видим марку машины Лансер, а на обратном пути она вдруг становится Хендаем. Если внимательно смотреть видео, то можно увидеть, что Лансер по-прежнему стоит на месте, просто за ним находится другой автомобиль, который остановился, видимо, тоже помочь.

Отдельной категорией комментариев под постом стали те, которые ругали водителя за нарушение ПДД, но их оказалось малое количество.

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