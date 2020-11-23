Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 ноября 2020 года: ещё 13 нижегородцев скончались от коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным на 01:00 23 ноября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 50 833 человек. За последние сутки был выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 271 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 44 094 жителя региона.
К сожалению, за сутки в больницах скончались еще тринадцать нижегородцев. Общее число умерших выросло до 1 060 человек.
Статистика по зараженным коронавирусом в Нижегородской области
Фото: Яндекс
В настоящее время территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и Павловском районе. По числу заболевших в Нижнем Новгороде по-прежнему лидирует Автозаводский и Ленинский районы.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам о порядке тестирования на коронавирусную инфекцию.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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