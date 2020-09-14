Погода в Нижнем Новгороде на 14-20 сентября 2020 года: похолодание и дожди Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В последнее время погода за окном в Нижнем Новгороде совершенно не радует - мелкий дождь и холод. Наступившая неделя тоже не окажется для нижегородцев по-осеннему солнечной и тёплой.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник, 14 сентября, утром нижегородцев ожидает малооблачная погода. Столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Днём и вечером пройдет небольшой дождь. Ветер будет западный, днем усилится до 6,4 метра в секунду.

Во вторник утром будет облачно с прояснениями, а вот днем ожидается пасмурная и дождливая погода. Несмотря на то, что термометры будут показывать около +14, ощущаться температура будет не более +8 градуса.

В среду погода в Нижнем Новгороде будет пасмурной, зато без дождей. С утра температура воздуха будет колебаться от +7 до +11 градусов, а днём достигнет +13.

Четверг для нижегородцев выдастся самым тёплым на этой неделе. Погода весь день будет пасмурной, но только ближе к вечеру и ночи в городе пройдут дожди. Столбики термометров будут показывать +16...+19 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью более четырех метров в секунду.

Последний рабочий день на этой неделе будет дождливым и прохладным. Столбики термометров не поднимутся выше +12 днем и +8 - ночью.

В выходные прогнозируется температура не выше +9...+11 градусов. В субботу, как и в воскресенье почти весь день обещают дожди.

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