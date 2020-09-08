Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 сентября 2020 года: открытие читальных залов и возобновление продажи продуктов питания в кинотеатрах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 01:00 8 сентября 2020 года, за последние три дня, включая выходные, выписано еще 188 выздоровевших от коронавируса пациентов. Отметим, что с начала пандемии COVID-19 побороли 25 393 жителя Нижегородской области.

На сегодняшний день в регионе выявлено еще 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 28 713 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 497 человека, за последние сутки ещё трое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области Фото: Яндекс

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных COVID-19 в Нижегородской области, находится на территории Дзержинска (2 462 ), а также Павловского района (1 467).

В Нижнем Новгороде самым зараженным остается Автозаводский район, где количество инфицируемых коронавирусом выросло до 3 330 человек.

Также, согласно данным, за минувшие сутки в 35 районах Нижегородской области не было выявлено новых случаев заражения COVID-19.

В Нижегородской области также продолжаются снятия ограничений и уже на этой неделе возобновят свою деятельность читальные залы библиотек, которые смогут принимать посетителей с соблюдением дистанции и масочного режима. Кроме того, согласно изменениям в указе, в кинотеатрах разрешили продажу продуктов питания и напитков, но обязательно в герметичной упаковке.

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