2020-03-22T13:06:24+03:00
Общество

Еноты начали просыпаться после зимней спячки в нижегородском зоопарке

В теплые дни они уже выбираются из домика
Валерия ГРОМОВА
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Фото: страница зоопарка в соцсетяхФото: страница зоопарка в соцсетях
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Несмотря на то, что последние дни в Нижегородской области выдались довольно прохладными, животный мир продолжает пробуждаться после зимней спячки. Например, в зоопарке «Лимпопо» начали просыпаться милые еноты.

- В теплые солнечные деньки можно увидеть, как они выбираются из своего домика и знакомятся с окружающим миром, - сообщается на официальной странице зоопарка в социальных сетях.

Умиленные нижегородцы в комментариях восхитились пушистым зверьком на фото.

- Какой сладенький. побольше им солнечных дней! - пожелала Полина Сокурова.

- Хочется дать им блинчики с творогом и вареньем, - добавил Слава Воробьев.

Несколько дней назад мы рассказывали, что малыш циветты, от которого отказалась мать, стал помощником сотрудников нижегородского зоопарка «Лимпопо». Крошка всячески выражает благодарность кормилицам за ласку и доброе отношение.

- Малышу исполнилось два месяца. Он так привязался к приемным мамам, что не расстается с ними ни на минуту! - рассказали в зоопарке. - Малыш совсем ручной и напоминает повадками кошку или енота. Все время проводит на кормокухне, где готовят еду для других животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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