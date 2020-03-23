2020-03-23T16:17:07+03:00
Общество

«Наверное, это послание»: В Нижнем Новгороде появились чучела с табличкой «Он живодер»

Горожане предположили, что это связано с собаками, которым неизвестные отрубают лапы [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: паблик "Нижний Новгород".Фото: паблик "Нижний Новгород".Фото: СОЦСЕТИ
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Устрашающего вида чучела появились в приволжской столице. За последние несколько дней нижегородцы наткнулись на «черных человечков», как минимум в двух местах областного центра. На каждом чучеле - табличка с надписью «Он живодер».

Устрашающего вида чучела появились в приволжской столице. Фото: СОЦСЕТИ

Устрашающего вида чучела появились в приволжской столице.Фото: СОЦСЕТИ

В частности, одно чучело висело над проезжей частью на проспекте Ленина. Неизвестные прикрепили его к виадуку на «Пролетарке». Еще один «человечек» замечен местными жителями на Московском шоссе.

Теперь соцсети гадают, кому и зачем понадобилось устраивать такую акцию. Многие сошлись во мнении, что это дело рук зоозащитников.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Может, это посвящается тем живодерам, которые собакам лапы отрезают? - предположила Екатерина Чиклимова.

- Это предупреждение живодерам, - написал Максим Певнев.

- Наверное, это послание тем, кто отрубал собакам ноги в последние месяцы. Много случаев по Нижнему в новостях, - добавила Юлиана Криксфельд.

Устрашающего вида чучела появились в приволжской столице. Фото: СОЦСЕТИ

Устрашающего вида чучела появились в приволжской столице.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» рассказывала про неслыханное зверство, которое творится в Нижнем Новгороде с начала года. Неизвестные отлавливают черных бродячих собак, отрубают им конечности, а после возвращают на улицу.

- Предположительно, в городе орудует секта. Это третья черная собака с отрубленной лапой с начала года, - говорится в группе «Чип и Дэйл» в соцсети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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