Нижегородские рестораторы рассчитывают на поддержку властей

Усиление санитарных норм в связи с мировой пандемией коронавируса оказало влияние на все сферы бизнеса: туристические компании, торговые центры и перевозчиков. В немалой степени вынужденные перемены коснулись и ресторанного бизнеса.

Первыми забили тревогу владельцы столичных кафе и ресторанов. Еще в начале недели премьер-министру России Михаилу Мишустину было направлено письмо с просьбой о поддержке со стороны государства. В частности, рестораторы и отельеры попросили о временном освобождении от уплаты НДФЛ и страховых взносов с выплат сотрудникам, а также о трехмесячном моратории на сбор коммунальных и арендных платежей. И, надо признать, для этого у бизнеса есть основания – по оценкам участников рынка, обороты ресторанов Москве снизились на 30-90%.

В Нижнем Новгороде ситуация, конечно, куда спокойнее. Однако повсеместный перевод сотрудников на удаленную работу сказался и на нижегородских ресторанах.

- В нашем городе обороты ресторанного бизнеса снизились на 30%, - рассказал РБК-НН владелец «Пастарама», «Совок» и «Салют Burgers» Артем Баженов. - В Нижегородской области, как и в других регионах, действует режим повышенной готовности. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по обеспечению работы залов, все рестораторы закупают дезинфицирующие средств и обеспечивают трехразовую уборку помещений. Однако сейчас все компании, которые могли, перевели сотрудников на удаленный режим работы. Поэтому люди стараются закупиться товарами первой необходимости и не выходить лишний раз из дома. Соответственно, проблема оттока посетителей для нас актуальна также, как и везде.

Впрочем, отток посетителей далеко не единственная проблема , с которой столкнулся ресторанный бизнес. Не менее важное значение имеет рост цен на отдельные группы товаров. Наиболее заметно это при покупке дезинфицирующих средств.

- В продовольственном сегменте пока дорожают фрукты и овощи — алкоголь более «неповоротлив», так как есть определенный запас, закупленный по старым ценам, - поделился владелец BerezkaGroup Максим Мирсиянов. - Главная проблема, как мне кажется, связана как раз с дезинфицирующими средствами . Сейчас ряд поставщиков ведет себя очень не по-партнерски, сколько угодно взвинчивая цены на то, что помогает нам обеспечивать безопасность гостей.

В сложившихся условиях, уверяют нижегородские бизнесмены, без поддержки со стороны государства этот сектор экономики не сможет обойтись. Ведь впереди у рестораторов выплата квартальных налогов.

- Однозначно мы нуждаемся хотя бы в 50%-ной льготе. Однако разумнее всего было бы предоставить полноценные каникулы, - рассказал основатель ILYINGROUP Александр Ильин. - Сейчас все наши расходы первостепенной важности нацелены на персонал, второе — это продукты, третье — коммуналка, четвертое — аренда. Это если не брать в расчет кредитное обеспечение . Однако банки пойдут на встречу только при участии государства. Ни одна коммерческая структура не будет работать в убыток.

КОНКРЕТНО

На какие меры поддержки может рассчитывать бизнес?

* мораторий на страховые взносы

*отсрочка платежей по аренде государственного и муниципального имущества

*запрет на проверки предприятий из реестра МСП сроком на три месяца

*дополнительные меры поддержки разрабатывают правительства субъектов с учетом специфики местного бизнеса.