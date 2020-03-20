Балахна, несколько рабочих поселков и сел объединятся в муниципальный округ

Балахну преобразуют в муниципальный округ, в который войдут рабочие поселки Большое и Малое Козино, Гидроторф, а также Кочергинский, Шеляуховский и Коневский сельсоветы. Решение, в результате которого объединятся поселения, входящие в состав нынешнего Балахнинского района, было принято 20 марта. Его одобрили депутаты Земского собрания на очередном заседании, сообщили в администрации муниципалитета.

Как пояснил врип главы МСУ Балахнинского района Александр Галкин, объединение в «Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области» позволит населенным пунктам экономить бюджетные деньги и сократит количество чиновников. Кроме того, у них появятся единый генеральный план, общие правила благоустройства и подходы к налоговой политике. По мнению Александра Галкина, это поможет сбалансированно развивать территории.

- Потребности в расходах конкретной территории будут формироваться на месте с учетом потребностей населения, а затем утверждаться на уровне округа. Единый бюджет даст нам возможность направить деньги на социальную инфраструктуру поселений — строительство школ, детских садов, больниц, дорог, повысить эффективность расходования средств, - пояснил Александр Галкин.

По словам и.о. первого заместителя главы администрации Балахнинского района Ларисы Юртаевой, объединение усилит позиции всех населенных пунктов.

- Объединившись в округ, город и поселения станут сильнее и получат преимущества. Округ – это укрупненное за счет слияния поселений в муниципальное образование, соответственно, имеет несоизмеримо больше возможностей для развития благодаря консолидации производительных сил и бюджетных ресурсов, - сказала Лариса Юртаева.

Напомним, объединение всех поселений, входящих в состав Балахнинского района, было инициировано депутатами местного отделения партии «Единая Россия». Предложение прозвучало в ходе внеочередного заседания Земского Собрания Балахнинского района 20 февраля, и было поддержано депутатами единогласно.

После этого были проведены публичные слушания и голосование касательно преобразования района в муниципальный округ. Во всех поселениях, в Балахне и Балахнинском районе, изменения были одобрены большинством голосов участников.

Комментируя вопрос, глава местного самоуправления поселка Большое Козино Андрей Капустин пояснил, почему поддерживал преобразование с самого начала.

- Балахнинский район дотационный. И все поселения страдают от недостатка финансирования, мы в огромной зависимости от вышестоящих уровней власти. Бюджет должен быть один, важна централизация. Объединение положительно отразится как на городе, так и на поселениях, - заявил Андрей Капустин.

В этом году преобразование районов в муниципальные округа также ожидает Богородский, Лысковский, Вадский, Бутурлинский, Дивеевский, Ковернинский, Починковский, Павловский, Уренский и Тоншаевский районы.