2020-03-20T14:38:02+03:00
Общество

Развитие оползня на Похвалинском съезде пока не остановлено

Работы по укреплению склона должны начаться 20 марта
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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Работы по укреплению обрушившегося 18 марта склона на Похвалинском съезде должны начаться в пятницу, 20 марта. При этом пока остановить развитие оползня в полной мере не удается - вода продолжает идти под уклон.

Как сообщили в пресс-службе нижегородской администрации со ссылкой на заместителя мэра Виктора Сдобнякова, управление инженерной защиты города разработало план укрепления склона.

Ранее чиновник заявил, что возобновить автомобильное движение на съезде получится лишь после того, как подрядчик стабилизирует склон. Пока по дороге, на которую пару дней назад сошел грунт вместе с деревянной лестницей, могут передвигаться исключительно экстренные службы.

«Комсомольская правда» рассказывала, что огромный оползень перегородил проезжую часть Похвалинского съезда около 17.00 18 марта. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и регионального Управления МЧС. Вскоре движение на участке, где сошел грунт, было перекрыто в обе стороны. Водителям ничего не оставалось, как разворачиваться и ехать в обратную сторону.

Позже глава города Владимир Панов сообщил, что одной из возможных причин оползня стал прорыв коммуникаций в аварийном доме на улице Чернышевского. Ликвидацией последствий оползня занимались дорожные службы, Теплоэнерго и Водоканал.

Добавим, что в ночь на 19 марта на Похвалинском съезде грунт сошел еще раз.

КОНКРЕТНО

Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде?

* Движение автобусов А-26, А-43, Т-18, Т-50 будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького (с круговым движением), улице Большой Покровской. В обратном направлении – по площади Горького, улице Малой Покровской, улице Малой Ямской, улице Одесской, метромосту.

* Движение автобусов А-41, Т-37, Т-57 будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького. В обратном направлении – по площади Горького, улице Малой Покровской, улице Малой Ямской, улице Одесской, метромосту.

* Движение автобуса А-45 будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, площади Минина и Пожарского в обоих направлениях.

*Путь следования автобуса А-5 будет сокращен до остановки «Улица Черниговская».

КСТАТИ

Похожий по масштабу оползень произошел в Нижнем Новгороде летом 2017 года. Только тогда грунт сполз на проезжую часть Зеленского съезда. Сообщалось, что причиной сдвига почвы стал потом, произошедший в приволжской столице из-за непрекращающегося в течение многих часов ливня.

Огромный оползень на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/novgorod_52

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ИСТОЧНИК KP.RU

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