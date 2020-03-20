Единственная женщина-начальник цеха на АПЗ отмечает юбилей

Единственная женщина-начальник цеха №56 на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина – Валентина Алексеевна Настина. У неё в подчинении 195 человек, из которых 151 – мужчины.

В свой день рождения она рассказала о своем детстве, о том, как начинается её рабочий день, и, конечно, о чем мечтает.

Бодрое утро

– Прихожу на работу рано утром. Начинаю с проверки ночной смены: что наработали, были ли вопросы, все ли здоровы. Примерно полчаса – на бумажные дела, а также решение личных просьб тех, кто уже отработал. Затем полный обход цеха: всех участков, служб, складов.

Я привыкла к такому режиму. По-другому не получается: цех большой, народу работает много, соответственно, и вопросов возникает много. И при всем при этом я круглосуточно на телефоне.

Трактор освоила на «пятёрку»

Родом я из Починковского района Горьковской области. Отец Алексей Иванович прошел войну, был разведчиком. Когда вернулся с фронта, стал работать в колхозе на разных должностях. Он рано ушел из жизни – сказались фронтовые ранения.

Мама Евдокия Андреевна часто болела. Поэтому в детстве мы много трудились, надо было помогать родителям. Каждый день нам давали задание по дому, в огороде или на дворе, где была скотина.

Родители нас никогда не наказывали. Хотя иногда было за что: в школе у меня дисциплина «хромала». Зато училась отлично. Особенно легко давались точные науки: математика, физика. Нравился урок труда, где учились ездить на тракторе и грузовике. У меня, кстати, хорошо это получалось. А после уроков – бегом в кружки. Других развлечений в наше время не было.

Повод для гордости

У меня обычная трудовая биография: токарь-доводчик (в 65-м цехе), инженер-технолог, старший мастер, заместитель начальника цеха и, наконец, начальник – всё в одном механическом 56-м. Здесь я с 1981 года. Кстати, 9 марта исполнилось 10 лет, как вернулась сюда (с 2005 по 2010 гг. Валентина Алексеевна работала на другом предприятии – прим. редакции).

Сегодня нам есть чем гордиться. Благодаря программе техперевооружения мы переоборудовали практически весь цех. Теперь у нас современные участки с высокоточными станками, новый склад металлов. Условия труда стали лучше, везде чисто и светло. Главное, чтобы была работа. Тогда будет зарплата, ведь у всех семьи, дети, жилищные вопросы…

Мне всегда хотелось организовать около цеха зону отдыха, чтобы рабочие в обед могли выйти на улицу, подышать свежим воздухом. При поддержке руководства уже многое сделано. Но все-таки хочется, чтобы прицеховая территория была более комфортной.

У нас отличный коллектив!

Что бы сделала я одна? Ничего. Все успехи цеха – это заслуга коллектива. И я очень люблю наш коллектив! Благодарна ему за то, что он всегда откликается на просьбы руководства завода, с пониманием относится к трудностям. У нас трудятся преданные профессии люди, много толковой молодежи. И новичкам я всегда говорю: «Вы пришли работать в один из лучших цехов, и этим надо гордиться».

Ключ к успеху

Настоящий руководитель должен быть обязательным и честным: дал слово – держи, пообещал – выполни, чего бы тебе это ни стоило. Не важно, кто перед тобой – уборщица, токарь или слесарь, никогда не обманывай.

Ко всем работникам цеха я отношусь одинаково и справедливо, никого не выделяю, любимчиков у меня нет. Спрос со всех одинаковый.

И требовательным надо быть, не позволять работать спустя рукава, иначе никакой дисциплины не будет.

За руль – и в путь

Когда-то увлекалась фотографией, рисованием. Но пока творчество отложила на потом.

Сейчас для меня лучший отдых – поехать куда-нибудь. Намечаю пункт на карте России (за границей, конечно, была, но у нас все равно лучше) – и за руль. Питер, Ярославль – какое богатство, какая красота! Великие люди создали для нас это чудо. Их уже давно нет, а дела и сегодня живы.

Просто люблю

Люблю осень. Как и Пушкин. Весна быстро проходит, зазеленело кругом – и всё. А осенью много красок – целая палитра оттенков.

Люблю полевые ромашки. Есть в них что-то родное, русское. И, конечно, розы. Какая женщина не любит эти цветы?

Люблю собирать грибы, особенно белые.

И, конечно, читать. В основном историческую литературу, из авторов – Валентина Пикуля (у меня есть полное собрание сочинений).

Сила женщины в…

…её доброте, мягкости, умении сопереживать, желании понять человека – чего он хочет, как ему помочь.

Но нужно уметь быть и твердой. В общем, должна быть некая золотая середина – между мягкостью и твердостью. Может быть, в этом и заключается женская мудрость.