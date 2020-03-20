Ветерану АПЗ Александру Чупаеву вручили юбилейную медаль «75 лет Победы»
Ветерану АО «АПЗ», участнику Великой Отечественной войны, Почетному ветерану Нижегородской области Александру Дмитриевичу Чупаеву вручили юбилейную медаль «75 лет Победы». Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе Арзамасского приборостроительного завода.
В гости к ветерану с подарками пришла с предприятия целая делегация: начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций, зампредседателя Арзамасской городской Думы Константин Аргентов, представители администрации и Совета ветеранов 11 микрорайона, журналисты.
– Мы знаем о ваших заслугах, – обратился к ветерану Константин Аргентов, – чтим ваш подвиг, когда вы пулеметной очередью уложили десять фашистов, что позволило прорваться разведгруппе вперед. Крепкого здоровья Вам и огромное спасибо за Победу!
Ветеран поделился своими воспоминаниями о тяжелых военных временах, рассказал о своих буднях. Он, несмотря на почтенный возраст – ему уже исполнилось 93 года – до сих пор принимает активное участие в общественной жизни, заботится о благоустройстве двора. Так, в ходе разговора попросил помочь с ремонтом перил у подъезда. Константин Аргентов пообещал решить этот вопрос и в завершение встречи пригласил Александра Чупаева на торжественные мероприятия в мае.