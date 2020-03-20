2020-03-20T13:05:56+03:00
Общество

Ветерану АПЗ Александру Чупаеву вручили юбилейную медаль «75 лет Победы»

Александр Чупаев до сих пор принимает активное участие в общественной жизни
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Ветерану АПЗ Александру Чупаеву вручили юбилейную медаль «75 лет Победы»Ветерану АПЗ Александру Чупаеву вручили юбилейную медаль «75 лет Победы»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Ветерану АО «АПЗ», участнику Великой Отечественной войны, Почетному ветерану Нижегородской области Александру Дмитриевичу Чупаеву вручили юбилейную медаль «75 лет Победы». Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе Арзамасского приборостроительного завода.

В гости к ветерану с подарками пришла с предприятия целая делегация: начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций, зампредседателя Арзамасской городской Думы Константин Аргентов, представители администрации и Совета ветеранов 11 микрорайона, журналисты.

– Мы знаем о ваших заслугах, – обратился к ветерану Константин Аргентов, – чтим ваш подвиг, когда вы пулеметной очередью уложили десять фашистов, что позволило прорваться разведгруппе вперед. Крепкого здоровья Вам и огромное спасибо за Победу!

Ветеран поделился своими воспоминаниями о тяжелых военных временах, рассказал о своих буднях. Он, несмотря на почтенный возраст – ему уже исполнилось 93 года – до сих пор принимает активное участие в общественной жизни, заботится о благоустройстве двора. Так, в ходе разговора попросил помочь с ремонтом перил у подъезда. Константин Аргентов пообещал решить этот вопрос и в завершение встречи пригласил Александра Чупаева на торжественные мероприятия в мае.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ЛУКОЙЛ объявил старт XIV конкурса социальных и культурных проектов в Нижегородской области
В этом году помимо традиционных номинаций "Духовность и культура", "Экология", "Спорт" учреждена номинация "Великий подвиг", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Защитить детей, труд и пенсии: как мировые кризисы актуализировали обновление Конституции
На фоне распространения коронавируса, обвала цен на нефть и дестабилизации мировой экономики немногочисленные группы критически настроенных граждан ошибочно полагают обновление Конституции – некстати
Новости 24
В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф работает «горячая линия»
«Надеюсь, что «Трамвай Победы» поможет ощутить нижегородцам дух того времени», - Глеб Никитин
Бывший начальник Дзержинского райотдела службы судебных приставов осуждена за взятку
ЕРКЦ попросил нижегородцев оплачивать услуги ЖКХ онлайн
Для нижегородцев открылась онлайн-выставка российского МИДа
84-летняя Раиса Даниловна Копейкина найдена мертвой
По Нижнему Новгороду начнет курсировать «Трамвай Победы»
В Нижегородской области обнаружено несколько незарегистрированных речных баз
Поликлиника нижегородской больницы №40 возобновила прием пациентов
Губернатор Нижегородской области возмущен отсутствием гречки в магазинах
В выходные в Нижний Новгород вернется морозная и солнечная погода
В Нижегородской области сегодня ожидаются грозы
700 миллионов рублей планируется выделить на ремонт медорганизаций в 2020 году
Губернатор Нижегородской области сдал кровь на типирование
Суды Нижегородской области переходят на особый режим работы
На заседании рабочей группы обсудили восстановление прав обманутых дольщиков
Родителям новорожденных нижегородцев подарят сувенирные ложки
140 нижегородских предпринимателей получат особые меры поддержки
Денежную компенсацию уже получили более 1500 дольщиков ЖК «Окский берег»
Виктор Краснов: «Излишняя паника из-за коронавируса не приведет ни к чему хорошему»
На нижегородском трамплине завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни
Нижегородцы согласны на достройку дома в границах улиц Мичурина и Июльских дней с привлечением инвестора