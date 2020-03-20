2020-03-20T08:53:17+03:00
Общество

Нижегородскую марку качества могут получить региональные предприятия

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая в ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
Эльвира ОСИПОВА
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Нижегородскую марку качества могут получить региональные предприятияНижегородскую марку качества могут получить региональные предприятия
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В Нижегородской области стартовал конкурс «Нижегородская марка качества - 2020», в котором могут принять участие предприятия и организации региона. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.

Конкурс утвержден региональным правительством в 2019 году. Координаторы – министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, цель конкурса – поддержка высокой репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.

-Этот конкурс позволяет нижегородским предприятиям подтвердить качество своей продукции и услуг, а потребителю знак «Нижегородская марка качества» сигнализирует о готовности предприятия соответствовать повышенным требованиям и о том, что продукция компании прошла все необходимые испытания, - заявил Максим Черкасов.

Он также добавил, что в прошлом году участие в конкурсе приняли 36 предприятий, которые представили 63 наименования продукции и 7 видов услуг. В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2020 года в ФБУ «Нижегородский ЦСМ».

Директор Нижегородского ЦСМ Росстандарта Денис Миронов отметил, что конкурс «Нижегородская марка качества» дает возможность предприятиям принять участие в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России – 2020».

-Это своего рода первая ступень всероссийского конкурса. В Нижегородской области производится достойная продукция, которая реально конкурирует не только с другими российскими марками, но и с зарубежными. Сегодня бизнесу предоставляются различные субсидии, льготы, реализуются национальные проекты и государственные программы. Все это благоприятно влияет на объемы производства и продвижение региональных товаров на рынке, - рассказал Денис Миронов.

Заявки на участие принимаются по электронной почте: 100best@nncsm.ru. Оригиналы документов должны быть предоставлены в ЦСМ по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1.

По вопросам участия в региональном этапе конкурса необходимо обращаться: 8-800-200-22-14 (доб. 329); 8-920-07-44-100, Гурин Дмитрий Александрович.

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