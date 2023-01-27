Глеб Никитин показал редкие фото с дедушкой и бабушкой, пережившими блокаду Ленинграда

На фото губернатор с дедушкой и бабушкой - ленинградцами и блокадниками. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

В день 79-й годовщины снятия блокады Ленинграда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин показал редкие фото с дедушкой и бабушкой, пережившими блокаду города на Неве. Кадры семейного архива он сопроводил небольшой историей. Публикацией глава региона поделился в своем телеграм-канале.

– С блокадой Ленинграда связана вся история моей семьи. Моя бабушка тоже была блокадницей, какое-то время находилась в Ленинграде, потом ее по Дороге жизни эвакуировали, затем она вернулась, – написал Глеб Никитин. – Дед всю блокаду провел в Ленинграде, прадед – его отец – умер от голода. Дедушка рассказывал, что его отец с завода, где работал, носил свой паек домой. Сам не ел, домой носил... Мой дед в 13 лет встал к станку.

Глеб Никитин с бабушкой. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Ранее губернатор рассказывал, что оба его деда были тружениками тыла. Будучи подростками, они работали токарями, а чтобы доставать до станка на заводе, стояли на ящиках. Они ковали эту победу в тылу, работая по 12-15 часов в сутки.

Глеб Никитин с дедушкой. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Наппомним, что Глеб Никитин был назначен губернатором Нижегородской области 26 сентября 2017 года. За прошедшие пять лет регион заметно изменился. Недавно глава региона подводил итоги а за все года, что находится на посту главы региона. «Комсомолка» собрала главные моменты его выступления в своем материале.

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