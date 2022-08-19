Ясная погода и до +27 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в выходные 20-21 августа

Осадков не ожидается. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Уже в эти выходные в Нижнем Новгороде будут праздновать День города: торжества и концерты состоятся во всех районах. Конечно, многие нижегородцы и гости города уже построили грандиозные планы, но единственный вопрос, который всех волнует – это какая же будет погода? Обычно, что ни День города в Нижнем Новгороде, так обязательно плохая погода, но в этот раз в небесной канцелярии распорядились по-другому – солнышку и безоблачному небу быть!

Конец рабочей недели – пятница – выдастся тёплым и погожим. С утра столбики термометров поднимутся от +16 до +22 градусов, а после обеда разогреет до +24 градусов. Погода будет стоять ясная и без осадков. Ветер будет дуть восточный, отдельные его порывы будут достигать 6,7 метра в секунду.

Выходные тоже порадуют нижегородцев, особенно удачной погода будет на День города. В субботу, 20 августа, температура воздуха днем достигнет +25 градусов, а к ночи будет свежее, так как столбики термометров будут колебаться от +14 до +18 градусов. С утра небо будет ясное, а во второй половине появятся небольшие облачка. Никаких осадков не прогнозируется.

В воскресенье будет жарко: утром разогреет до +24 градусов, а днем показатели термометров вновь поднимутся до +27 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до +17 градусов. Ветер будет слабый. Влажность воздуха составит 51-75%, а атмосферное давление – 757-759 миллиметров ртутного столба.

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