Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин расскажет в эфире «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» об экосистеме Сбербанка, помощи в кризис и итогах 2019 года
19 марта во всем мире отмечается Международный День клиента. Его инициаторы – российские и литовские предприниматели, которые в этот день говорят спасибо своим клиентам за их преданность бренду. 20 марта 2020 года в эфире «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» состоится эфир, посвященный этому празднику. А специальным гостем в нашей студии станет вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.
В эфире будут обсуждаться следующие вопросы:
- Итоги 2019 года: как совершенствовались сервисы банка, чтобы дарить скорость, комфорт и удобство;
- Экосистема: больше чем банк;
- Как Сбербанк помогает населению и бизнесу в кризисный период;
- Забота о людях, клиентах.
Эфир состоится 20 марта 2020 года с 15:00 до 16:00 на 92,8 FM.
ИСТОЧНИК KP.RU