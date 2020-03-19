2020-03-19T19:44:13+03:00
Общество

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин расскажет в эфире «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» об экосистеме Сбербанка, помощи в кризис и итогах 2019 года

Эфир состоится с 15:00 до 16:00 20 марта 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин расскажет в эфире «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» об экосистеме Сбербанка, помощи в кризис и итогах 2019 годаВице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин расскажет в эфире «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» об экосистеме Сбербанка, помощи в кризис и итогах 2019 года
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19 марта во всем мире отмечается Международный День клиента. Его инициаторы – российские и литовские предприниматели, которые в этот день говорят спасибо своим клиентам за их преданность бренду. 20 марта 2020 года в эфире «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» состоится эфир, посвященный этому празднику. А специальным гостем в нашей студии станет вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

В эфире будут обсуждаться следующие вопросы:

- Итоги 2019 года: как совершенствовались сервисы банка, чтобы дарить скорость, комфорт и удобство;

- Экосистема: больше чем банк;

- Как Сбербанк помогает населению и бизнесу в кризисный период;

- Забота о людях, клиентах.

Эфир состоится 20 марта 2020 года с 15:00 до 16:00 на 92,8 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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