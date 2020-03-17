Проект строительства космодрома в Нижегородской области проходит согласование в «Роскосмосе»

Грядущее строительство космодрома в Нижегородской области горожане обсуждают уже почти год. Сейчас проект строительства объекта проходит согласование в госкорпорации «Роскосмос». Однако окончательное место большой стройки до сих пор не определено.

- Правительство Нижегородской области всячески содействует инвестору в подборе участка под строительство космодрома, - сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве имущества и земельных отношений. – Рассматривается несколько вариантов. Более подробно об этом можно будет говорить после согласования проекта в госкорпорации «Роскосмос».

Тем временем в региональном министерстве экологии и природных ресурсов был рассмотрен проект технического задания на проведение оценки воздействия строительства космодрома на окружающую среду.

- В представленной документации содержатся недостаточные сведения для отнесения этого космического комплекса к объектам государственной экологической экспертизы федерального или регионального уровня, - сообщили в региональном министерстве экологии. - Минэкологии Нижегородской области рекомендовало ООО «КосмоКурс» взять представленное техническое задание за основу для разработки полноценного технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Впрочем, в любом случае строительство космодрома не обойдется без проведения общественных слушаний.

- В соответствии с законодательством, проведение общественных слушаний является обязательным, - рассказали в региональном министерстве экологии. - Время проведения общественных слушаний по проекту ООО «КосмоКурс» не определено, поскольку само техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта еще требует доработки.

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