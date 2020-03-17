2020-03-17T18:00:24+03:00
Происшествия

«В полуприседе ногами вниз»: Скелет человека нашли на заброшенной птицефабрике в Городце

Криминалисты полагают, что останки пробыли там не менее 10 лет
Анастасия НАЗАРОВА
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Мужчина наткнулся на человеческие останки во время прогулки с псом.Мужчина наткнулся на человеческие останки во время прогулки с псом.Фото: Александр БОЙКО
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Обычная прогулка с собакой превратилась в настоящий триллер для 31-летнего жителя Городца. Благодаря питомцу, мужчина оказался на территории бывшей птицефабрики, где наткнулся на человеческие останки.

- У меня тут череп, - произнес в режиме скороговорки Алексей Иванов (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.).

Дежурный полицейский переспросил позвонившего, где именно он находится и что кроме черепа видит.

- Я на бывшей птицефабрике. Тут какое-то помещение под землей. И череп, - уже спокойнее произнес Алексей.

Молодой человек пожалел, что заглянул в отверстие размером с микроволновую печь, образовавшееся в бетонных плитах. Безработному, отмотавшему срок за хранение или сбыт наркотиков, стало любопытно, нечем ли там поживиться. Может, бесхозный лом лежит? Но вместо этого наткнулся на человеческие останки: сначала - череп, затем - скелет.

Прибывшие на место полицейские разузнали, что более 20 лет назад, когда птицефабрика еще работала, это небольшое помещение использовалось в качестве выгребной ямы для стока фекалий. Стены и крыша у него бетонные, а пол земляной.

- Первым делом в глаза полицейским бросился череп, а уж потом удалось разглядеть весь скелет. Причем находился он в какой-то непонятной позе - в полуприседе ногами вниз. Ну и некоторая одежда на останках имелась, - рассказал «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Осмотрев останки на месте, судмедэксперт развела руками. Дескать, так сходу установить ни пол, ни возраст, ни уж тем более причину смерти невозможно.

- Но на первый взгляд смерть наступила не менее десяти лет назад, - заключила криминалист.

Сейчас специалисты пытаются установить личность владельца останков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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