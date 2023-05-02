«Частный сектор и так тонет по весне»: Рабочие вырубили деревья и засыпали дренажный канал вдоль Комсомольского шоссе в Нижнем Новгороде

Компании ООО «Масштаб» был выдан ордер только на проведение работ по установке ограждения. Фото: Алексей Рыбин.

В середине апреля жители посёлка Володарского в Канавинском районе Нижнего Новгорода забили тревогу – на территории, прилегающей к Комсомольскому шоссе, появились рабочие и начали вырубать деревья в водоохраной зоне, а также засыпать дренажный канал землей. Для чего вдруг потребовались такие меры, и кто выдал разрешение на проведение этих работ, местным было непонятно, ведь ни единой информационной таблички на участке не было найдено.

Пытались помешать проведению работ, но нарвались на потасовку

– Где-то в обед в Страстную субботу 15 апреля я ехал мимо. Увидел, что стоит грузовик на 40 тонн, привёз землю на треугольный участок территории, который не должен был захвачен быть рабочими, – рассказал «Комсомолке» местный житель Алексей Рыбин. – Ну, я и перекрыл машиной проход на спорную территорию. Участковый тоже подтверждает, что её не правомерно захватили. Затем приехало ещё два грузовика, все стоят и, естественно, дело дошло до стычки. Благо ко мне подоспели знакомые.

Строителям не понравилось, что им мешают выполнять работу, поэтому слово за слово и вскоре в адрес нижегородцев полетели угрозы и оскорбления. Чуть не дошло и до рукоприкладства, несколько рабочих бросились на местных с кулаками, но те воспользовались перцовым баллончиком, обошлось без травм.

– Вызвали полицию и скорую, но от госпитализации нападавшие отказались. Кстати, на этих строителях не было ни жилетов, ничего, – добавил Алексей Рыбин. – Участковый информацию о происходящем передал в АТИ, там сказали, что идут разбирательства. Я уже в несколько ведомств обращался, отовсюду отписки и все друг на друга пальцем показывают. Меня эти ответы не устраивают.

Как было. Фото: Яндекс. Карты

Территорию отдали под склады, но речи о вырубке деревьев не шло

Как рассказали «Комсомолке» в администрации Канавинского района, компании ООО «Масштаб» был выдан ордер только на проведение работ по установке ограждения, так как указанная территория размежевана под склады.

– Частный сектор и так тонет по весне. Нарушено много дренажных каналов, построенных еще при наших дедах, а теперь ещё и участок 48 под склады отдали. Что мы оставим нашим детям? – жалуется нижегородец. – Раньше вода хорошо сходила, а теперь непонятно как всё будет.

Как стало. Фото: Алексей Рыбин.

К слову, забор на участке с вырубленными деревьями действительно есть, но он не достроен по периметру и любой может попасть на территорию. На самом участке, который некогда был зелёным и цветущим, теперь остались уничтоженные деревья, не выкорчеванные пни и засыпанные перевороченной землей.

– По факту незаконной вырубки зеленых насаждений администрация района намерена обратиться в прокуратуру Канавинского района, природоохранную прокуратуру Нижегородской области и министерство экологии и природных ресурсов региона, – отметили в ведомстве.

Рабочие оставили только деревья на фасаде со стороны шоссе. Фото: Алексей Рыбин.

Частный сектор уйдет под воду?

Местные сильно обеспокоены тем, что процесс водоотведения из поселка в Шуваловский канал теперь нарушен и это приведёт к затоплениям.

– Всё было зеленое и красивое. Деревья очень много воды забирали с этого канала, но вырубка и засыпание участка землёй нарушило экосистему, а это может привести к большим последствиям. Например, между домами №19 и 21 по улице Симферопольская течёт ближайший ручей, который отводит воду от частного сектора в дренажный канал, – поделился Алексей Рыбин. – Рабочие на территории сейчас не присутствуют. Вырубили всё, оставили только деревья на фасаде со стороны шоссе.

Тем временем специалисты Минэкологии Нижегородской области, обследовавшие территорию, никаких незаконных действий не зафиксировали. На момент осмотра ни рабочих, ни строительной техники они не заметили.

Специалисты минэкологии сноса зеленых насаждений не обнаружили. Фото: Алексей Рыбин.

– Снос зеленых насаждений не установлен, – подчеркнули в ответе на обращение местных жителей. – В настоящее время возбуждено административное производство за нарушения правил благоустройства.

Чем теперь закончится эта история, пока что остается только гадать. Однако ясно одно – местные жители не готовы сдаваться без боя и будут добиваться того, чтобы подрядчика привлекли к ответственности за незаконную вырубку и засыпание землей дренажного канала.