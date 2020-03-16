2020-03-16T13:20:29+03:00
Общество

«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора во дворе дома на улице Саврасова

Пользователи обсуждают в соцсетях появление очередной стихийной свалки во дворе жилого дома
Елена КАРАЛ
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«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора в дворе одного из жилых домов на улице Саврасова. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора в дворе одного из жилых домов на улице Саврасова. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"
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Очередная стихийная свалка во дворе дома №16 на улице Саврасова вызвала споры среди нижегородцев в соцсетях. Пользователь опубликовал фотографии с мусором в одном из сообществ и поразился масштабам явления.

- Это не помойка, это целое помоище! Жители улицы Саврасова, 16 и соседних домов сами же свинячат в своем дворе! Вырос огромный курган с мусором и все ближайшие сараи используются под отходы. Как можно так явно не любить свой двор и город в целом? Видимо многим нравится жить в своей собственной помойке, - недоумевает автор сообщения и отмечает, что ему стыдно за нижегородцев.

«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора в дворе одного из жилых домов на улице Саврасова. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"

«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора в дворе одного из жилых домов на улице Саврасова. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"

Пользователи сравнивают жителей, допустивших появление свалки, с известными представителями нежвачных парнокопытных.

- Свинота, снести их дома и поселить в эти сараи с помоями, - предложил Антон Dln.

- Подождите, сейчас все вокруг виноваты будут: и администрация, и коммунальщики, а они все такие бедные и несчастные, - ответила Олеся Стучилина и оказалась права.

«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора в дворе одного из жилых домов на улице Саврасова. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"

«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора в дворе одного из жилых домов на улице Саврасова. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"

Позднее появились комментарии пользователей с призывами к администрации Нижнего Новгорода обратить на проблему внимание.

- Администрация города Нижнего Новгорода, просьба обратить внимание на данный пост и принять меры по устранению свалки, - написал Сергей Жихарев.

- Очевидно, что во всем здесь виноваты власти, - иронизирует Ростислав Пестрецов.

Кто-то из пользователей обрадовался появлению информации о новой свалке, отметив, что жителям теперь не нужно далеко ходить, ведь мусор можно выбросить в шаговой доступности от дома.

«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора в дворе одного из жилых домов на улице Саврасова. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"

«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора в дворе одного из жилых домов на улице Саврасова. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород"

Напомним, в феврале стихийная свалка была обнаружена по дворе домов на улице Гоголя 4 и 6. Нижегородцы возмущались и спорили, кто виноват в том, что здания, расположенные в самом центре города, превратились в помойку. В администрации Нижегородского района тогда сообщили, что земельный участок и два дома принадлежат компании «Элитстрой», срок действия договора о развитии застроенной территории с которой уже истек. В связи с этим администрация обратилась к застройщику для организации им очистки домов от мусора и их консервации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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