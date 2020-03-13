В Роспотребнадзоре порекомендовали нижегородцам правильно дезинфицировать мобильные телефоны

Мобильные телефоны, которые повсюду с нами, являются источником вирусов и бактерий, провоцирующих разные инфекции. На это обращает внимание Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, которое опубликовало рекомендации по дезинфекции гаджетов.

Эти меры помогут избежать инфицирования коронавирусом, пояснили в контрольно-надзорном ведомстве.

Далеко не всегда владельцы мобильных телефонов прикасаются к ним чистыми руками. Нередко устройства передаются из рук в руки. Что касается телефонов, то они подносятся близко к лицу во время разговора, хотя многие владельцы редко чистят их, боясь повредить.

Телефоны берутся с собой в туалеты, где есть множество разных возбудителей.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что именно мобильные устройства могут стать переносчиками вирусных респираторных инфекций, включая грипп и коронавирусную инфекцию COVID-19.

Правила профилактики COVID-19. ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Как избежать заражения?

Чтобы максимально защитить себя от инфицирования, нужно соблюдать гигиену рук. Их следует мыть после посещения туалета и общественных мест в течение 20 секунд, а затем насухо вытирать одноразовыми бумажными полотенцами.

Кроме того, при себе желательно иметь антисептические средства: салфетки, спреи, гели и т.д. Они помогут поддерживать чистоту рук, даже если возможность их вымыть отсутствует.

Обрабатывать антисептическими средствами также рекомендуется корпус телефона, особенно в месте соприкосновения с лицом. Гаджет желательно дезинфицировать, сняв с него чехол, который специалисты советуют не использовать вовсе.

Особенно эффективны при борьбе с коронавирусом и гриппом гели, салфетки и другие средства, содержащие спирт. Можно также использовать хлоргексидин, хотя он эффективен против бактерий.

Обработка телефонов рекомендована после каждого посещения общественного транспорта и других публичных мест. Обязательно дезинфицировать гаджеты рекомендуется по окончании рабочего дня.

Напомним, Роспотребнадзор разъяснил, что делать нижегородцам при подозрении заболевания коронавирусом. Получить больше информации о новой инфекции также можно, позвонив на «горячую линию», которая работает в Нижегородской области.

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