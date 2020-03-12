2020-03-12T18:16:36+03:00
Общество

Проект транспортной развязки на Циолковского одобрила государственная экспертиза

Нижегородские депутаты выясняли, как будет организован объезд места строительства объекта
Елена КАРАЛ
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Проект транспортной развязки на Циолковского одобрила государственная экспертизаПроект транспортной развязки на Циолковского одобрила государственная экспертизаФото: Олег УКЛАДОВ
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Схему объезда строящейся развязки на улице Циолковского обсудили участники выездного совещания комиссии по транспорту и связи городской думы Нижнего Новгорода. 12 марта на месте будущего строительства депутаты, представители городской администрации и Главного управления автомобильных дорог (ГУАД) Нижегородской области попытались разобраться, как будет организован объезд.

Вниманию участников совещания был представлен проект строительства транспортной развязки, а также схема движения транспорта и пешеходов на время проведения работ.

Как отметил руководитель группы организации дорожного движения АО «Институт «Стройпроект» Евгений Корсаков, эстакада станет четырехполосной и будет спускаться к улице Станиславского. Она перекроет перекресток улиц Федосеенко и Культуры, а также две линии железнодорожных путей.

Сейчас проект прошел государственную экспертизу и начнет строиться в этом году. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Проект транспортной развязки на Циолковского одобрила государственная экспертиза Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект транспортной развязки на Циолковского одобрила государственная экспертизаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как отметил депутат Станислав Прокопович, новая транспортная развязка не имеет аналогов в Нижнем Новгороде. При этом важно продумать дополнительные пути объезда стройки.

- Посмотрев схему, мы увидели, что потенциальные пути объезда по улицам Торфяной, Федосеенко и Коминтерна есть, но нам кажется, что этого недостаточно. Мы хотим, чтобы были предусмотрены дополнительные пути объезда, - прокомментировал Станислав Прокопович.

Между тем в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области» считают, что схема движения транспорта на время проведения работ предполагает минимальные перекрытия дорог. В связи с предстоящим строительством глава региона Глеб Никитин поручил специалистам разработать новую схему для пешеходов и транспорта.

- Она предполагает минимальные ограничения движения. Перекрыт будет только участок улицы Циолковского от улицы Торфяной до перекрестка с улицей Федосеенко. При этом сам перекресток Федосеенко и Циолковского останется открытым. С учетом изменившейся схемы движения будет скорректирована работа светофоров. Дополнительный светофорный объект планируется установить на выезде на улицу Федосеенко с улицы Торфяной, чтобы сделать безопасным поворот налево для тех, кто выберет этот путь объезда, - пояснили в ГУАД.

Чтобы транзитный транспорт мог выбрать дальние пути объезда, планируется установить специальные информационные щиты.

Напомним, на заседании постоянной комиссии по транспорту и связи в феврале было принято решение о создании рабочей группы. Новый орган должен заниматься вопросами строительства разноуровневой транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода. К обсуждению вопроса депутаты планируют вернуться на заседании в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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