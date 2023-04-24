Глаз отек и сломан нос: Стало известно о состоянии подростка-курьера, избитого водителем в Нижнем Новгороде

Информация о нападении на несовершеннолетнего курьера поступила 22 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности происшествия с избиением подростка-курьера в Нижнем Новгороде. Инцидент произошёл на улице Станиславского в Сормовском районе вечером в прошлую субботу. По словам 17-летнего парня, он ехал по дороге на велосипеде, когда рядом проехал автомобиль и затормозил у подъезда. Из машины стал выбираться мужчина и следом дети, поэтому курьер притормозил и начал медленно объезжать людей. Этот факт незнакомому мужчине и не понравился.

Он набросился на парня – столкнул его с велосипеда, в результате чего тот ударился головой об автомобиль, а затем мужчина ударил подростка по лицу. После этого мужчина скрылся в подъезде, а курьер позвонил в полицию. К слову, никакой словесной перепалки или конфликта перед этим не было.

– Информация о нападении на несовершеннолетнего курьера поступила около 20:00 22 апреля, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – В настоящее время сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливается личность второго участника инцидента, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, вызовом полиции эта история не закончилась, ведь через некоторое время мужчина вернулся на улицу, чтобы «поговорить». В агрессивной форме мужчина объяснял, что просто так на людей не бросается, а не прав в ситуации был подросток, мол ехал на велосипеде, когда шли дети.

– Ты просто так получил, хочешь сказать? Ты зачем мне **** здесь? Сейчас ещё раз получишь за свое *** [вранье]! – слышно на записи, сделанной подростком.

Известно, что решение о наказании для нижегородца будет принято после результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшего.

Тем временем, сам парень в соцсетях сообщил, что у него диагностировали перелом носа со смещением и от удара случился отёк глаза.