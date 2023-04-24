Похолодание до +7 градусов и дожди: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде на этой неделе

Прогноз погоды. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В последнее время погода за окном в Нижнем Новгороде стоит практически летняя: температура воздуха поднимается выше +20 градусов, на небе сияет солнце и не наблюдается никаких осадков. Однако новая рабочая неделя выдастся пасмурной и дождливой, к выходным станет прохладнее.

В понедельник, 24 апреля, в городе ожидается солнечная и безоблачная погода в течение всего дня. Согласно сервису Яндекс.Погоды, температура воздуха днём прогреется до +22 градусов, а ночью опустится до +15 градусов. Ветер сменит два направления, а его скорость не превысит 3,4 метра в секунду.

Утро вторника выдастся малооблачным, но уже к обеду небо затянут тучи. Днем температура воздуха прогреется до +20 градусов. Во второй половине дня пойдет дождь.

В среду особого тепла ждать не стоит, местами продолжат идти небольшие дожди. Температура воздуха днём не поднимется выше +13 градусов, к ночи похолодает до +10 градусов. Влажность воздуха составит 87-93%, а атмосферное давление – 745-747 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 27 апреля, погода вновь наладится. Температура воздуха: утром – от +11 до +14 градусов, днём – от +17 до +20 градусов, вечером – от +14 до +19 градусов, ночью установится на отметке в +11 градусов. Погода сохранится пасмурная, хотя синоптики обещают, что днем выглянет солнце.

В пятницу дневная температура воздуха поднимется до +21 градуса, а ночная - до +11 градусов. Весь день будет стоять пасмурная погода, но, к счастью, без осадков. Ветер ожидается тихий.

С самого утра в субботу в городе будет идти дождь, который прекратится только ближе к ночи. Температура воздуха прогреется до +12 градусов, но уже к ночи упадёт до +8 градусов. Скорость ветра не превысит 4,2 метра в секунду.

В воскресенье, 30 апреля, синоптики обещают, что днём разогреет до +14 градусов. День будет пасмурный и дождливый. Ночью будет прохладнее, температура воздуха опуститься до +7 градусов.