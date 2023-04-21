Заберем на доработку: У восьми нижегородских инвалидов украли протезы под видом сотрудников фирмы-изготовителя

Мошенники забирают у инвалидов протезы под видом переделки, доработки или проверки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разного рода проходимцы и мошенники привыкли наживаться на чужой беде. Они работают по нескольким сценариям, в частности притворяясь врачами, полицейскими, газовщиками и другими специалистами. Пострадавшими от их обмана обычно становятся пенсионеры и легко внушаемые люди. Недавно от рук злоумышленников пострадали восемь нижегородских инвалидов, у которых были украдены дорогостоящие протезы.

Как оказалось, в квартиры к инвалидам заглядывают двое, а то и трое мужчин. Они представляются сотрудниками фирмы-изготовителя протезов.

– Они показали ей удостоверение в лицо. Она, конечно, не рассмотрела фамилию, вообще ничего. В руки они ей корочку эту не давали, – рассказала журналистам «Кстати» дочь пострадавшей пенсионерки Ирина Асафьева. – Они сказали ей, что заберут протез на два денечка, чтобы проверить его. Пока она одевала старый протез, они уже ушли

На следующий день Ирина набрала на предприятие, которое изготавливает протезы, и узнала, что её мать обманули и никаких сотрудников фирма не посылала.

– До этих событий моя мать нормально говорила, но после всех этих переживаний с ней случился микроинсульт и был задет речевой центр, – поделилась Ирина Асафьева.

Мошенники забирают у инвалидов протезы под видом переделки, доработки или проверки. Затем дорогостоящие протезы они, вероятно, перепродают или разбирают на детали. В среднем цена на протезы начинается от 100 тысяч рублей, хотя многие инвалиды получают их бесплатно.

– Пошел шквал звонков. У восьми человек забрали в общей сложности 9 протезов, потому что у одного человека парная ампутация, – объяснила заместитель директора протезного предприятия Наталья Зеленцова.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже отправила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области, чтобы узнать ведутся ли поиски мошенников и какой срок им грозит.