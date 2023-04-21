Солнечная погода и 18 градусов тепла ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных

Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Апрель продолжает удивлять жителей Нижнего Новгорода теплой погодой. Эта тенденция продолжится и в ближайшие дни. В выходные горожане могут смело проводить время на свежем воздухе, чтобы по-настоящему ощутить приход весны.

В пятницу, 21 апреля, с утра будет малооблачно и разогреет от +6 до +16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов, установится облачная с прояснениями погода. Ночью тоже будет тепло от +6 до +10 градусов. Ветер сменит два направления, его скорость достигнет 3,4 метра в секунду.

Суббота выдастся похожей на пятницу. Синоптики обещают, что с утра температура воздуха поднимется до +15 градусов, а к обеду станет ещё теплее до +16 градусов. В течение дня солнце время от времени будут закрывать облака. Влажность воздуха составит 32-71%, а атмосферное давление – 750-753 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 23 апреля, в городе потеплеет до +18 градусов. Нижегородцев будет радовать солнечная погода и слабый ветер, скорость которого не превысит 3,1 метра в секунду.