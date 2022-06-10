Футбольный клуб «Нижний Новгород» переименуют в «Пари НН»

Теперь ФК будет существовать на спонсорские деньги. Фото: ФК "Нижний Новгород"

Подтвердилась крупная спортивная новость – футбольный клуб «Нижний Новгород» станет «Пари НН» и примет участие в РПЛ уже под новым названием. Это первый случай, когда в лиге наименование спонсора будет добавлено к клубу.

По информации телеграм-канала ВОВК, букмекерская компания Paribet заключила многолетний контракт с футбольным клубом Нижнего Новгорода. Теперь ФК будет существовать на спонсорские деньги вместо бюджетных средств и денег болельщиков.

- Привлечение внебюджетных денег - особое умение руководства региона, - отметил Андрей Вовк. - Мы это видели на 800-летии, видим и теперь. Это первый подобный кейс в России в современных реалиях. По всей вероятности, в Нижнем взялись за весьма амбициозный проект – создать эффективную систему развития клуба и футбола в целом. Это звучит довольно интересно. Посмотрим, что из этого получится.

Уже известно, что в планах перестройка устройства и структуры клуба, также будет скорректирована модель развития. Основной упор будет сделан на работе с молодыми игроками и рост трансферной стоимости, улучшение маркетинга и матчдэя.

- Кстати, ещё один инсайд: Paribet приходит не только в нижегородский футбол, а также в баскетбол (БК «НН» тоже станет «Пари НН»), и станет одним из спонсоров хоккейного «Торпедо», - подчеркнул Андрей Вовк.

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